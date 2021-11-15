炎明熹嘆時間過得快 分享參賽貼士 《聲夢2》每學員培訓費逾200萬

【明報專訊】無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇》第一季獲得佳績，三料總冠軍炎明熹，以及姚焯菲、鍾柔美等彈出，早前無綫宣布展開第二季招募，吸引過千人報名，從中挑選50強進入初選，昨日安排其中10名入圍者到商場首度公開獻唱。師姐炎明熹、姚焯菲等聯同多名首季學員到場，為他們打氣及分享比賽心得。星夢娛樂行政總裁何麗全透露，今季每名學員培訓費用加碼，不止200萬元。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

《聲夢傳奇2》舉行初選，從過千名參賽者中選出50人，其中10名入圍者昨日在商場率先亮相及獻唱，年齡由15歲至28歲不等，15歲林爾琪是年紀最細的入圍者。

Chantel自爆初選要求重唱

姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、炎明熹（Gigi）參賽時都是十四五歲，現在升呢做「師姐」，Gigi嘆時間過得快，向參賽者分享小貼士，提醒他們每人都有不同夢想，最緊要保持初心，不要被其他事輕易動搖。Yumi認同說：「要堅持做自己，有機會就盡力爭取表現，享受比賽過程。」Chantel雖然比部分參賽者更年輕，她謙稱可互相學習，欣賞他們有勇氣報名參加，已是踏出成功第一步，建議大家要努力堅持下去。她們回想當日參加初選，各有難忘經歷，Chantel自爆：「我在初選第2輪，一唱歌就入錯key，於是主動要求重新再試，工作人員事後都覺得我好夠膽。」Gigi亦有蝦碌趣事：「我初選有自備結他，臨唱歌前飲水，怎知水樽撞到支結他發出好大聲。由於覺得對唔住支結他，最後沒有彈。又記得當時我鼻翼有顆大暗瘡，印象深刻。」

3人參演新劇《青春本我》尚有一日戲便煞科，Chantel最難忘要早上5時起牀化妝。Gigi則形容像經歷了第2人生，因從未拍劇，她表示正忙於應付學校考試，稍後有時間便約劇組食飯慰勞。

訓練4個月 預計明年播

何麗全現身監場，透露從逾千報名者挑選出50人，昨日讓10名入圍者到商場汲取現場演出經驗。何麗全讚參賽者首次公開面對群眾毫不怯場，預計《聲夢2》將於明年播出，節目約有15至20名學員，他們會先訓練約4個月，包括學化妝髮型、衣著打扮和唱歌技巧等。上季每名學員有200萬培訓費用，今季是否都有？他承認有加碼，「我想不止這個數目，除邀請專人訓練，還有25名導師及專業評判，給予的意見已很值錢」。他又表示，勝出者的獎金相信會加碼，由於首季反應好，不少贊助商已主動聯絡他們。

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