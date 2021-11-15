吳婉芳長子迎娶霍英東孫女 張學友獻唱賀新郎新娘

【明報專訊】胡兆熾家族後人、胡家驊與前藝人吳婉芳的長子胡智略（Caspar），與霍英東的孫女霍詠盈（Caroline）結婚，兩大家族聯婚，一對新人很低調，上周五（12日）舉行婚禮，出席嘉賓也保密沒泄漏風聲。有網民在參與婚宴賓客的Instagram（Ig）限時動態發現才泄「蜜」，剛成為胡太的霍詠盈昨晚在Ig親自報喜並多謝家人。

新娘子霍詠盈28歲，比胡智略大1歲，兩人2018年傳戀情，但愛得低調。婚宴上一對新人展現才華洋溢的一面，霍詠盈演奏小提琴，胡智略則彈結他。應邀出席婚禮的圈中人包括許晉亨李嘉欣夫婦、張學友、曾志偉與陳百祥（阿叻）等。從視頻所見，學友在台下唱《愛是永恒》與《每天愛你多一些》送給一對新人，志偉與阿叻亦上台合唱，氣氛熱鬧。

結婚消息傳出後，霍詠盈昨日在社交平台分享婚照並寫道：「家人是Caspar和我人生中最重要的人。我們能結為夫婦，最想多謝的是我們的家人。謝謝您們無私的愛和支持，我們會並肩地走未來的路，把您們的愛和教導延續下去。感謝賓客朋友們的厚愛和慷慨，很榮幸有您們見證我們展開人生新的一頁。謝謝兄弟姐妹們，以前跟將來都陪伴我們成長。」吳婉芳亦回應傳媒說：「多謝所有親朋戚友嘅蒞臨同祝福，我好開心大仔終於成家立室，同新抱仔拍拖幾年有情人終成眷屬，希望佢哋可以開開心心，白頭到老，永結同心。因為我哋都唔係娛樂圈人，所以都係好似一般人咁籌備婚禮，亦冇特別通知打擾傳媒，多謝你哋仍然咁關心我。」

胡智略是已故富商胡家驊的長子，以一級榮譽成績畢業於倫敦大學經濟系，之後繼續修讀碩士學位，現在香港工作。胡智略每次公開露面也被讚顏值高似韓星，他曾分享彈結他的視頻而被傳要闖樂壇，其實結他只是他的興趣，無意踏足樂壇。霍詠盈是霍英東二房的孫女，爸爸霍文遜是著名醫生。

娛樂組