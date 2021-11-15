夏韶聲喜獲孫仔捧場 鄧建明墮台負傷堅持演出

鄧建明（右）從約一米多高的舞台墮地致手指受傷，貼膠布後堅持跟夏韶聲（左）繼續演出，昨日物理治療師為他包紮傷口（圓圖）。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】夏韶聲與鄧建明一連兩場《Arrival Departure 夏韶聲 x JOEY TANG LIVE 2021》前晚於九展Star Hall開鑼，鄧建明演出期間發生小意外，走錯位不慎從約一米多高的舞台跌落地，幸傷勢沒有大礙，左手食指受輕傷，貼膠布後繼續演出，還開玩笑說只得3隻手指彈結他，可能彈得更好聽。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

68歲夏韶聲（Danny Summer）戴黑超打頭陣登場，一口氣連唱多首歌，配合大型LED屏幕投射出太空畫面，跟觀眾一起宇宙漫遊。之後到鄧建明（Joey Tang）出場solo彈結他，再演繹多首英文及國語歌，並透露早前剛度過58歲生日，主動叫觀眾唱生日歌。接着他選唱姜濤歌曲《孤獨病》，隔空送給已一年半沒見面、在澳洲求學的兒子；之後唱出他作曲的《一加一減你》及《放棄我天地》，趁機向太太示愛，自爆：「夫妻間曾因兒子升學問題發生拗撬，最終多謝太太遷就。」

摸黑落台 記錯走位致意外

當Joey介紹Danny再出場時，台上燈光全熄，他摸黑走到台前欲下台，卻不慎踏空失平衡，從約一米多高的舞台跌落台邊，慶幸沒有大礙，可以繼續演出。Joey左手食指受輕傷貼膠布後再上台，跟Danny閒話當年，不忘自嘲跌後僅得3隻手指可用。Joey與Danny排排坐彈結他合奏《結他低泣時》，合唱《交叉點》、《每一句說話》及《童年時》，臨完場Joey再次多謝大家關心和給予支持，令他能夠完成表演。

完騷後，Joey與Danny一同受訪，手指受傷的Joey用冰敷傷口又噴止痛劑，並解釋發生意外原因，「落台時我記錯走位，當時本能反應有啲驚，原本想用腳試個台嘅高度，怎知就直跌落去，好彩個台不算高。當時結他和頭都撞到落地，不過兩樣都沒事，只是結他夾親手指」。

Joey稱意外後沒影響演出，還搞笑說：「用3隻手指彈結他，可能比平常更好聽。」又慶幸為他訓練體能的治療師在場，即時幫他包紮傷口，承認太太見他跌倒一刻非常擔心，完成兩場騷後會再做檢查，亦知主辦單位騷前已買保險。

Danny盼孫仔日後上台表演

Danny表示Joey發生意外時他剛出場，看不清楚事件經過，笑言若二人一齊跌落台，下半場騷就不能繼續。他認為首晚開騷初段表現不夠好，到下半部分才愈唱愈投入。提到孫仔Kyle捧場，他開心說：「想他來多看我，將來可能是他上台，為看足兩場騷，他一早做完功課。其他孫兒在外國，已幾年沒見。」若有機會，Danny希望下次在紅館再開演唱會。

Joey昨日前往接受物理治療，他說︰「謝謝大家關心，物理治療師用雷射設施幫我治療，加上昨（前）晚不停敷冰，令傷勢沒惡化，手指沒腫脹，現在可以屈曲，包紮後晚上可以照常演出。」

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