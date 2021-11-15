40歲張頴康為追男主角夢 不排除離巢

【明報專訊】張頴康與太太麥雅緻結婚9年，育有3子女，日前接受商台訪問，大讚太太完美。他回想兩人一起不久，曾涉及一宗酒吧醉酒傷人案，當時他無錢請律師想放棄，但麥雅緻比他更緊張，說他不能有案底，於是幫他找律師，又搵好多資料，最後不用留案底，簽保守行為。張頴康說：「發覺這個女人無得彈，沒遇過一個女仔對我如此好，已認定會娶她做老婆，但要時間儲錢，之後2012年結婚。」

老婆支持追夢

入行20年的張頴康2001年簽約劉德華公司，當時被封「劉德華契仔」，2006年轉戰電視圈，2010年因發展未如理想，曾轉行一個月。豈料不久發生嚴重車禍，在接近死亡時，他感到有遺憾及不甘心，入行10年配角或主角都未做過，於是跟麥雅緻說想回無綫拍劇，麥雅緻跟他說：「你去追夢吧，別想錢的問題，屋企等我頂。」張頴康覺得「邊有咁型嘅女仔？」之後回無綫，即使比之前人工更低都繼續捱下來。終在劇集《回到三國》及《一屋老友記》演出被肯定，走上男配角位置，2016年奪飛躍進步男藝員。

張頴康說：「想做男主角目標一直無變，會很乖在公司排隊，希望有一天排到。」不過他快將40歲，會給時限，等多一段時間等不到，不排除會離開，嘗試再找機會追男主角夢，即使追不到都叫嘗試過。

娛樂組