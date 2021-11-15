《永恆族》美國累收近億 蟬聯票房冠軍

《永恒族》在美國上映8日，累計票房收近億美元，且看電影公司何時宣布開拍續集。

【明報專訊】《浪跡天地》金像導演趙婷首次拍Marvel超級英雄片《永恆族》，本月5日在美國開畫報捷，截至上周五為止，穩守票房冠軍，美國累收9908萬美元（約7.72億港元），破億在望；全球收入1.89億美元（約14.7億港元），成績理想。趁上周正值退伍軍人節假期，改編自美國經典兒童書的同名電影《赤BIG靈靈狗》（Clifford the Big Red Dog）提早上周三上映，同日在影視串流平台Paramount+上架，票房難免受到影響，首3日累收979萬美元（約7636萬港元），只能屈居亞軍。《赤》片講述一名受到校園欺凌的女學生，某日收養一名紅毛小狗，怎料一覺醒來，牠變成10呎高巨獸，更陪她一起闖蕩紐約。

至於《天能》堅尼夫班納（Kenneth Branagh）自編自導黑白新片《Belfast》，早前在多倫多影展奪得觀衆選擇大獎，上周五在美國開畫單日收64萬美元（約499萬港元），位列第5。此片是堅尼夫的自傳作品，透過9歲男孩視角，講述1960年代後期北愛爾蘭開始進入「動亂期」的故事，請來《黃金花大酒店》茱迪丹芝（Judi Dench）、《格雷的五十道色戒》占美多倫（Jamie Dornan）及《極速傳奇：福特決戰法拉利》卡芝奧娜巴夫（Caitriona Balfe）等主演。