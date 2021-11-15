【開箱】《梅艷芳》 聽得見的豪情 看不到的俠義

【明報專訊】死者為大，又怕得罪在生的，瞻前顧後，華語影壇少拍傳記片，有的也多是歷史人物；編導梁樂民和片商把已故巨星梅艷芳的故事搬上大銀幕，電影拍竣多時才鋪天蓋地宣傳，月前已不斷舉行試片，開畫成績貼近梁朝偉闊別大銀幕多時的《尚氣與十環幫傳奇》，並非偶然。《梅艷芳》上映數天，社交媒體滿是有關此片的討論，由演員是否跟本人相像，到指摘電影讓梅媽、六四、何韻詩等缺席，甚至有張國榮的影迷不忿此片在消費他們的偶像……梁樂民在訪問中說，拍傳記片不可能涵蓋一生，必須取捨；對的，即使紀錄片，導演也有意識選擇，然而引伸下去，為什麼要拍梅艷芳，又想觀眾看到怎樣的梅姐？

蜻蜓點水的親情友情與愛情

梁樂民的取捨，如訪問中所言，親情方面揀了梅艷芳跟胞姊梅愛芳的一段，與張國榮（哥哥）的情誼表達友情，並在眾多緋聞中挑出影射近藤真彥的後藤夕輝與林國斌兩段情。當中以姊妹情拍得最深刻，毫無演出經驗的王丹妮，扮演梅艷芳，從頭帶到尾，交足功課，尤其後段配合化妝與服裝，神態和舉手投足有七八成相似；然而破綻也在於真實片段交錯出現，梅艷芳4歲開始在荔園賣唱的歷練與滄桑，眼神中透露的倦意，漂亮太多的王丹妮，很難「演」出來。廖子妤外形與梅愛芳相去甚遠，反而有種神韻，醫院一幕姊妹倆相聚知道時日無多，緩緩哼出昔日患難與共的歌曲，就十分催淚。

此片對於梅艷芳跟張國榮的友誼，着墨不算深，基本上可數出扮演張國榮的劉俊謙出場次數，就是在夜總會唱《默默向上游》，之後尖東海傍說出的紅館夢，拍《胭脂扣》，以及向劉培基（古天樂飾）吐露失眠，再下一場戲已是張國榮喪禮。哥迷認為此片在消費偶像，也非無因，梅艷芳1982年參加新秀，張國榮當時即使不是大紅，已拍了多齣電影及劇集，片中看來卻像兩人同期奮鬥？

至於愛情，為什麼挑出林國斌的一段，就為了承接夜店被黑幫掌摑後避走泰國的故事？可楊祐寧的造型像倒退到1970年代，他毫無發揮之外，兩人分手，也沒明確交代，彷彿感情轉淡無疾而終。影射近藤真彥的一段篇幅較多，但為什麼不敢用上真名？因為其時近藤另有女友中森明菜，關係太複雜，所以不想詳述？片中又出現近藤所屬事務所社長到溫泉旅館「捉姦」，近藤是日本尊尼事務所的元老藝人，尊尼喜多川前年逝世，他乍現港片這一幕，不知道日本觀衆看到怎麼想。

梅艷芳終年40，無論事業和愛情可能已比凡人豐富精彩十倍百倍；今天年逾40的觀眾，都對她的故事耳熟能詳，回歸後出生的一代，是否也如此？大概他們才最能客觀判斷《梅艷芳》是否拍得好看。然而片中不論親情、友情與愛情都蜻蜓點水，像梅艷芳說自幼無父，所以視契爺何冠昌、形象指導劉培基、華星唱片高層蘇孝良如父親。劉培基的一段也許落墨最深，可對方是否真的father figure？還是處事嚴厲的良師益友？片中的蘇先生（林家棟飾），則是她在音樂事業上點燈引路的智者，包括告訴她如何演繹快慢歌，想紅必須專心，暗示要放棄跟近藤的戀情。至於何冠昌，原應跟梅艷芳親厚的影壇大老，片中卻顯得可有可無。

燃燒生命 天生屬於舞台

《梅艷芳》有關音樂的部分，好像她的成功，都花心思在造型，也因此初段錄製《心債》的一段比較動人；她要求了解劇集《香城浪子》故事後，再投入感情，歌聲渾然天成，diva不就如此？3年前《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》上映時，聽過很多故事說，看畢電影都找回Queen的歌曲去聽，而且成為粉絲，今日的千禧後會否一樣？《波》片其實很平凡，雷米馬力（Rami Malek）戴上牙套也醜化了Freddie Mercury，但憑借Queen音樂的不朽，觸動了很多對他們毫無認識的新一代。梅艷芳是一代巨星，片中我們聽到的《夕陽之歌》，又有否點出那是近藤真彥原唱？梅艷芳的另一名曲《夢伴》，也是改編近藤的歌曲，1980年代香港樂壇，日本影響深遠，足可另文再述。撇開梅艷芳俠義一面，略過六四或何韻詩，單就音樂而言，已有太多故事。

2008年，瑪麗安歌迪雅（Marion Cotillard）憑《粉紅色的一生》贏得奧斯卡最佳女主角殊榮，片中扮演法國歌后Edith Piaf的她，外形與真人相差甚遠，但憑化妝、髮型服裝及領悟，如真人復活，贏得奧斯卡，並非浪得虛名。梅艷芳的人生有點似Edith Piaf，兩人都出身寒微，自小賣唱，而且嗓音獨特，都是天生屬於舞台；兩人卻薄命紅顏，情路崎嶇，為了演藝事業，不斷燃燒生命。《粉》片有一幕，Edith Piaf演唱中途不適，嚎哭哀求經理人讓她重返舞台，就跟梅艷芳病重一刻依然想舉辦演唱會如出一轍。已故影評人黃愛玲當年寫《粉》片，就憶起梅艷芳。兩名歌后都敢愛敢恨，《粉》片記載了Edith Piaf刻骨銘心的一段情，拍得動人，也展現了她的個性，她有首名曲叫《Non, Je ne regrette rien》（我無怨無悔），歌詞是這樣唱的，「不，我什麼也沒有後悔，不論別人的慈悲，還是惡意的傷害，一切我都不在乎」。梅艷芳有一樣的氣魄，又豈止片中所呈現的舌戰康文署官員和派飯盒給露宿者？遺憾電影沒讓1997後出生的觀衆，看到她更豪情俠義的一面。