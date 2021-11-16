MIRROR四子傳出騷價50萬 姜濤：無睇糧單 盧瀚霆接Job不問價

【明報專訊】人氣男團MIRROR昨日以代言身分到尖沙嘴出席電訊商活動，並跳唱兩首快歌助興，吸引數百鏡粉在活動場地外圍守候，務求見到偶像一面。MIRROR成員所拍的廣告遍佈香港每個角落，除人氣強勁外，更有傳他們身價昂貴；最近傳出姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）及江生（Anson Kong，AK）一個騷叫價50萬元，成為最吸金成員。但4人均表示不知情。

MIRROR昨天出席電訊商活動，對於電訊商推出MIRROR成員各自專屬的12款頭像或團體頭像SIM卡、限量珍藏冊、有聲月曆及成員親錄製的鈴聲等數碼產品吸客，隊長楊樂文（Lokman）大賣口乖，稱最喜歡SIM卡，因為睇得又用得，上網都上得開心啲；姜濤最喜歡AR珍藏卡，因他的款式被心心包圍住；呂爵安（Edan）則以招牌鄉音演繹鈴聲，十分搞笑。

AK：最緊要夾到形象

MIRROR今年爆紅，團體及各成員的代言和廣告遍佈香港每個角落，人氣急升之餘，也有傳他們身價水漲船高。問到今次活動酬勞是否可觀？Lokman表示無問公司亦不清楚，要看糧單才知道；王智德（Alton）笑言：「是珍貴，12個成員很難得夾到期聚在一起。」Edan則搞笑稱貴過5G plan。對於最近有傳姜濤、Anson Lo、Anson Kong（AK）及Ian一個騷叫價50萬元，成最吸金的成員？四人均表示不知情。AK認為最緊要產品與MIRROR形象夾到，又笑說公司這一年仍未出糧；姜濤稱糧單由家人接收，從沒過問。

Ian：負責交個人出來

Anson Lo稱每次接工作都不會問價錢，公司say yes便做，不會緊張平或貴；Ian表示只負責交個人出來。Lokman也幫口說：「我們真的沒計過，因為有時做過什麼活動都不記得，衰啲講句，若公司走數，我們都無符。」AK建議公司在工作的行程表下加上銀碼。

除夕騷對撼 AK嗌「好嘢」

今年除夕跨年騷成為無綫和ViuTV的「戰場」，有稱無綫已落實邀得古巨基、李克勤、周慧敏、陳慧嫻及《聲夢》學員等演出，更盛傳力邀張學友、陳奕迅及Twins等參與，以強陣對撼MIRROR。對此，AK說：「好嘢！可以看到前輩演出。」Lokman說：「活動結束大家可互相重看對方的演出，互相支持。大家一齊倒數都開心。」

Lokman多謝余詠珊睇得起

提到無綫前高層余詠珊接受《明報》專訪，承認低估MIRROR是她人生污點？Lokman說：「咁大件事？那就多看我們、支持我們，令我們的點擊率繼續上升。很多謝她，不用放在心上！」至於《全民造星IV》掀起熱話，作為大師兄的MIRROR亦有留意，Lokman大讚一班參賽者青春有活力。當中已晉級60強的參賽者何佩婷（何佩）被指與Ian撞樣？Ian說未看節目，但看過對方照片，他覺得不似樣；Lokman則覺得有少許似。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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