情况嚴重會出面調停 Edan盼「爵屎」和睦相處

【明報專訊】MIRROR成員Edan與Anson Lo近日完成跟毛舜筠（毛姐）合作的新戲《過時過節》，Edan稱這是很開心的經歷，過程中獲益良多，至今仍會跟Anson Lo討論劇情；Anson Lo則透露片中角色性格幽默、好動活潑，之前從未演過，幸得毛姐指導，教他投入角色。

Edan日前開工連踩40小時沒睡覺，他坦言近來較忙碌，但無影響精神，並已習慣了。提到爵屎（粉絲暱稱）內訌？Edan說只是粉絲間有些誤會，希望大家互相尊重，他最想見到粉絲和睦相處，追偶像都是希望開心，又稱若情况嚴重，他會出面調停。

Anson Lo開心MV點擊破千萬

Anson Lo的歌曲《不可愛教主》MV創佳績，在YouTube頻道上架4個月已錄得逾1000萬點擊，成為MIRROR第3名「千萬成員」。他多謝大家點擊支持，期待更多人留意每名MIRROR成員的solo和MV。問到有何回饋粉絲？AK插口笑說：「攞番1000萬出來，不攞就請食飯。」Anson Lo將個波射給柳應廷（Jer），笑稱等對方請完就輪到他，或會以畫作回饋粉絲。

邱士縉不介意「巨龍牆」遭塗鴉

邱士縉（Stanley）對於粉絲為他慶生、在油麻地打造的「巨龍牆」遭惡意塗鴉破壞，他樂觀說：「算係咁啦！展出兩個月，臨近尾聲才被加添創意，算是很惜我了。不過由於太忙及該處人流太多，我還未去打卡，但已從粉絲的相中看到。」