要觀眾笑住離場 Bob棟篤笑擺老婆仔女上枱

Bob相隔6年再開棟篤笑，到時會發放正能量及大放笑彈。（攝影／記者：鍾一虹）

【明報專訊】林盛斌（Bob）為下月在九展舉行的棟篤笑《The Bobfather 2021》宣傳，他表示相隔6年再開騷，是很大挑戰，除了場館變大，疫情影響下市民經常戴口罩，未必可看到大家開懷大笑，故利用過去兩三年從書本、拍片及社交平台等吸收到的正能量，作為今次演出的元素，希望觀眾帶着歡笑離場。

Bob表示平時跟老婆都禁止帶公事到餐桌，主張珍惜與家人相處時刻，他笑言今次開騷，會將老婆仔女的笑料擺上枱分享：「例如大女經歷月事心情，細仔第一次站立小便的感受；平時食飯好好『餸』，因屎尿屁都齊，疫情下大家增加了解。我為開騷在家拍片，全家都好配合。」

望反應好再開Part 2

談到去年疫情最嚴峻時，Bob稱有半年無工開，雖然有投資和物業收入幫補，但生活開支大，都感到徬徨，唯有想辦法捱過難關。他希望用經歷帶出激勵、感動和笑點，「我都做到，相信大家都做到」。棟篤笑上周優先訂票，Bob開心在45分鐘內售罄，為今日公開發售增強信心，不少圈中好友亦認購支持，期望反應好再開part 2，他說：「個騷少少鹹、多多趣，怕小孩子睇不明，屬於二級半，歡迎16歲以上人士入場，我的仔女都不會來。」

記者：鍾一虹