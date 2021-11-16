「拋妻棄女」北上搵銀 羅子溢為頭家承諾檢點自律

羅子溢（中）跟馬國明（左）合作多次，默契十足，至於首次合作的鄭嘉穎（右），他大讚對方外冷內熱，不時分享演戲及湊仔經。

【明報專訊】羅子溢（前名羅仲謙）主演的台慶劇《星空下的仁醫》正熱播，劇中飾演患精神病的兒科醫生，演技發揮大，然而他對爭奪無綫頒獎禮的視帝獎只抱隨緣心態，寧要獎金不要獎品，因為他已鋪排年花6位數教育費栽培女兒，決定明年再北上搵銀，犧牲親子時間。好多人都提醒羅子溢在內地工作要檢點，他趁機派定心丸，稱與老婆楊茜堯（前名楊怡）互相信任，也不想女兒失望。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

羅子溢在兩輯《On Call 36小時》演實習醫生「洋蔥」一角，令人留下深刻印象，最近再度行醫，於新劇《星空下的仁醫》飾演兒科醫生文柏熙。他表示當父親後接拍此劇變得有耐性，跟小孩演員合作和相處變得輕而易舉，「以前拍戲見到BB喊，不懂處理，現在懂得抱BB交流，又學會用糖果逗小孩增加互動」。

演技上亦透過人生閱歷，變得更多層次，他說：「有場戲講個BB患重病全身插喉、吊鹽水，當時我現實中剛成為爸爸，見到個場景，不用培養感情，眼淚已掉下來。」

對獎項追求意欲低

今次伙兩視帝馬國明（馬明）與鄭嘉穎合作，羅子溢稱與馬明拍檔多次已有默契；首次對戲的嘉穎外表嚴肅，其實內裏溫暖，閒時常分享演戲心得和湊仔經，有信心對方給他演出評價不錯。

不過羅子溢自評爭視帝獎機會低，對獎項追求意欲不強，「上台攞獎那刻好威、好開心，但年年都有不同人攞獎。你問我想不想要？要，但比較之下，我希望擁有實質和恆久的感覺，我想拍多幾部劇，做多些工作，掙錢留給家人，跟老婆和女兒去旅行、影相，留好多開心回憶」。

成家後變慳家

羅子溢與楊茜堯的女兒羅翊心（小珍珠）現時一歲半，他強調不再是小伙子，有責任去為家人和妻女帶來幸福，婚後的他變得慳家，減少物質追求，「買車買衫都按實際需要，反而會買名牌給女兒，又想她讀名校」。他也甘心為養家作出犧牲，計劃明年北上搵食，還透露跟老婆下決定前，經過好大掙扎，並說：「其實我都好矛盾，驚回來時父女感情變薄弱，但沒辦法，早開始好過遲開始。」

楊茜堯是否打算退居幕後，專心留家相夫教子？羅子溢笑說：「好現實，條件吸引，她都可以犧牲少少親子時間，好彩屋企人多，趁個女懂事上學前，做得幾多得幾多，幫女兒鋪排教育，每年花費都要6位數。」

將與老婆分隔兩地，羅子溢認為互相信任，是維擊夫妻感情的重點，「好多朋友提醒我要小心檢點操行，始終已經有個女，不想令女兒失望」。即使要拍親熱戲，他都會先問准老婆，並說：「等如我不想她拍親熱戲，她都一定不想我拍。幸好她另一身分是演員，會睇角色需要、故事性質，大家互相尊重，不會先斬後奏。」

努力追B為女兒添伴

談到寶貝女小珍珠，羅子溢滔滔不絕，笑言連發夢也記掛這個前世情人，「我經常夢見個女跌落牀，嚇醒自己和老婆，事實上個女冇事，一直跟外婆瞓，我老婆都問：『使唔使咁大壓力呀？』，我現在用好多枕頭圍住女兒牀邊，好似豬欄咁，我都是豬，有時一齊入去」。

育兒方面，羅子溢直認有點苦惱，並說：「是不是我不懂教？個女太有主見，已經有脾氣，餵她食飯要一個多小時。我都明白，戥她慘，每日食ABC餐一樣，媽媽不給她零食，會親自焗麵包給她。魚、肉、粉和飯都冇味，點會喜歡食。有時我偷偷地請她食菠蘿包，她好喜歡吃，但濃味的薯條、雪糕未敢讓她食，怕不能返轉頭。」

羅子溢與楊茜堯正努力計劃再生B，希望為小珍珠添個伴，目標生夠兩個就收爐，生仔女都沒所謂，他自嘲：「生仔似我就慘啦，我有幾何回家呀，講起就慚愧，生仔仲要驚不成才，生個靚女嫁個好人家就滿足。」

場地提供：W Hotel

化妝：Jennifer@Annie G Chan

髮型：Jan Chiu@IL Colpo

形象：Cheryl Yam

服裝：Jacquemus

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com