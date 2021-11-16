被賣魚佬睇好膺視帝 譚俊彥叫朱敏瀚讓賽

【明報專訊】譚俊彥、朱敏瀚、張頴康及劉佩玥等昨日到War game場宣傳台慶劇《換命真相》，眾人分組展開槍戰，場面混亂。譚俊彥和朱敏瀚皆表示喜歡到電視城以外地方宣傳，可近距離與觀眾互動及聽取「民意」。

平時會到街市買菜的譚俊彥，笑稱賣魚佬常指他「呢套劇得喎」，是否增加爭視帝信心？他笑言：「賣魚佬年年都這樣講，由《天命》講到現在，可能想我買多幾條魚。都是平常心，每年的努力就是攞入場券，攞了入場券坐在裏面先。我坐了5年，經常覺得TVB是淘汰賽，要自我增值才不會被淘汰。」他笑稱仔細老婆嫩，叫朱敏瀚讓賽。朱敏瀚表示未輪到他，但很開心出街有街坊叫他角色名。

爆朱敏瀚因女友離港感失落

朱敏瀚日前透露女友余思霆已回港，但尚未完成隔離，但相信女友都有看《換》劇支持。譚俊彥大爆朱敏瀚當日要送女友離港很不開心，自爆當年與太太拍拖時都曾經歷分隔兩地，「當時太太在深圳，我在香港，我收工便過關陪太太食飯，有時又送飯給她，不過這情况維持很短時間，因我頂不順，故直接娶了太太回家」。朱敏瀚大讚譚俊彥好sweet，要好好跟他學習。

劉佩玥怕負責 唔急結婚生仔

劉佩玥近日正忙於拍攝新劇《隱形戰隊》，有多場開槍戲，日前更在石門拍完一幕爆炸場面，笑稱不開心父母住附近都不來撐場。談到荷李活男星艾力寶雲拍戲開道具槍發生意外，劉佩玥表示：「拍攝前會做足安全措施，相信槍械公司會好好保護我們，不太擔心。」反而是父母擔心她首次拍槍戲，心情太過興奮而樂極生悲，所以每日都叮囑她要小心，她拿槍時亦不敢周圍玩。

談到日前出席前As One成員陳苑澄的婚宴，劉佩玥稱都是在對方參選港姐後才認識，但初見面時已有種相逢恨晚感覺，替陳苑澄找到幸福感開心，「身邊朋友都有問幾時到我，但近兩年我已沒有以前那麼想結婚生仔，人愈大責任感愈重，考慮的事情亦多了，我想時機一到，自然就會實行」。

記者：陳釗