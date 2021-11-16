C AllStar開騷預演奪組合金獎 Jase突襲惜On仔滲Hehe味

【明報專訊】組合C AllStar前晚於九展Music Zone舉行《C AllLive 2021》音樂會，其間提到新歌《還有48小時》MV中，他們有互咀鏡頭，粉絲隨即起哄狂叫「咀嘴」，陳建安（On仔）笑言感覺似婚禮現場，然後應要求望向身邊隊友何建曦（Jase），豈料被對方突襲嘴對嘴惜了一下，滲出Hehe味，惹粉絲大笑。

On仔向母親示愛

獻唱《家書》前，On仔稱母親和二家姐同來撐場，他說：「之前開騷沒有好好多謝媽咪，最近陪她去看醫生覆診，她說好驚會阻累我。其實想講，只有工作阻到我同你的相處，我大個仔識安排時間，I love you。」除家人捧場，今年病逝的無綫前藝人陳積榮的女友Lillian也是座上客，On仔解釋歌曲《記住我們》，是陳積榮生前向女友求婚的歌，最後由他們代唱給台下的Lillian聽。

完騷後，問On仔被Jase突襲惜嘴，有否嚇親台下看騷的母親？Jase笑說：「在後台影合照時，auntie沒望過我一眼，可能她覺得『豈有此理，咀我個仔。』對唔住安媽、家姐。」On仔稱母親思想開放，相信她不會介意，反而被隊友突襲嚇親。Jase笑稱拍MV時已惜釗峰，今次輪到On仔，盼下次開騷咀埋吳崇銘（King），便集郵成功。

直認恨攞獎

提到他們在音樂會上扮於《叱咤樂壇頒獎典禮》奪組合金獎，非常搞笑。釗峰笑言：「畀我哋自high吓先。」他們表示休團4年，很久沒一起出席任何頒獎禮，並說：「希望今年可以上台唱歌畀大家聽，不過要唱歌就要攞獎，組合金獎或歌曲獎先有得唱。」問到最大勁敵是誰？他們稱沒有視任何組合為最大勁敵，最重要是大家一齊參與，感覺更熱鬧。

記者：林蘊兒