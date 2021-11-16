Adele離婚後戒酒 讚新男友搞笑醒目

【明報專訊】英國樂壇天后Adele睽違6年，繼《19》、《21》、《25》後，本月19日會推出第4張錄音室大碟《30》；她早前接受了美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問，並舉行迷你演唱會，前晚由哥倫比亞廣播公司（CBS）播出，吸引了金像影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、女歌手Selena Gomez、《凸務Madam》瑪莉莎麥卡菲（Melissa McCarthy）、名嘴愛倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）、《馬丁路德金- 夢想之路》導演艾華杜雲尼（Ava DuVernay）及「地獄廚神」拉姆齊（Gordon Ramsay）等星級觀衆成為座上客。

曾贏得15個格林美獎的Adele，在訪問中談及離婚的難處，不知道怎樣跟兒子Angelo解釋，但讚賞前夫Simon Konecki為人安穩，給了她正面的影響。Adele說離婚的過程裏，知道很多事情要獨自處理，所以停止喝酒，並做大量運動，讓自己集中精神。她亦大方談及新男友、NBA球星勒邦占士（LeBron James）的經理人Rich Paul，Adele讚對方很搞笑，而且非常醒目，亦是她首次在一段關係裏會愛惜自己及讓別人愛她。