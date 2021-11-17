工作愈多壓力愈大 Anson Lo撰長文為自己打氣

【明報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）最近歌影視忙爆，他不時在網上跟「神徒」（粉絲暱稱）傾偈紓壓，前晚他在社交平台撰長文說心事，稱這個月來壓力大；為電影《假冒女團》宣傳外又準備12月的演唱會，還有新戲同時開拍，有機會邊學邊做是他最享受的，但也害怕。

Anson Lo稱怕令家人與神徒失望，他說：「因為這個擔憂，令自己長期處於『不放過自己』的狀態。在網絡上看過一句說話，『有些事情你現在不做，一輩子都不會做了』。每次疲倦的時候想起這句話，都會立刻醒神過來。」他提醒自己不要偷懶，一刻放棄，一輩子的夢想都會隨之放棄。他承諾會繼續努力，大家對他的支持與機會也不是必然的，他為自己與神徒們打氣。

神徒要推《Megahit》入叱咤5強

神徒用行動支持，後援會在社交平台有叱咤頒獎禮的「神徒投票攻略」，投票於下周一（22日）開始，「我最喜愛男歌手」與「我最喜愛組合」必選盧瀚霆與MIRROR，務必打入5強。特別指引是「我最喜愛的歌曲」投票，今年Anson Lo有3首歌《EGO》、《不可愛教主》及《Megahit》，要集中票源推《Megahit》入最後5強。

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