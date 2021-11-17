楊詩敏談舊情崩潰痛哭 陳志雲化身七師傅指點迷津

【明報專訊】陳志雲主持的YouTube節目《Stephen．傾》最新一集訪問了將於12月在海洋公園舉行《PERFECTLY GUILTY LIVE》演唱會的雷深如（J.Arie），主題「J.Arie & friends」，邀請了好友楊詩敏（蝦頭）與張紋嘉跟她一同亮相，將於明晚（18）播映。面對三個女人一個墟的陳志雲，應付自如又七仙羽「上身」給蝦頭指點愛情迷津，蝦頭談到人生最傷痛的一段情時，忍不住爆喊，場面感人。

娛樂組

陳志雲送上驚喜禮物給J.Arie，預先安排她的多名好友錄短片鼓勵，包括林德信、林家謙、強尼、小肥與MastaMic等。J.Arie邊睇片段邊感動到哭不停，林家謙表示她走獨立女歌手的路好困難，為她加油；林德信在片段現身更令她感到害羞。

好友小肥親切稱呼J.Arie「癲婆」並表示對她無限支持，強尼叫她「老J」，希望更多人認識她的音樂。MastaMic自稱驚喜現身，並抵死說：「其他藝人會經歷高低起跌，但J.Arie卻是一直跌，現在跌出成就舉行音樂會，2022年要起飛了。」

最痛跟經理人相戀

蝦頭與張紋嘉陪J.Arie亮相，被陳志雲追問感情事，蝦頭說：「最傷痛的戀情是對上一段跟經理人邵子風相戀，我們拍拖兩年，2017年分手，至今還未能開始一段新關係。」她表示跟合作伙伴發展愛情關係，是她一直渴求，認為是最完美的，奈何最後一切破滅。

陳志雲「加持」找真愛

蝦頭解釋邵子風是她的經理人，關係變得複雜，兩人為工作吵鬧，回家繼續吵，加上對方患躁鬱症，影響到她的情緒很差，最後要分開，否則會攬炒。蝦頭說：「愛情經歷令我知道自己不懂愛人、也不懂愛自己，往往激情過後是分手，總覺得我未夠好，所以未能接受新戀情。」

陳志雲開解蝦頭，只是她未遇到合適的人，並說：「我七師傅（七仙羽）上身，你一定搵到另一半。」蝦頭突充滿自信說：「我知自己好正，好多人鍾意我，只是我未想開始，我唔係冇人要。」

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