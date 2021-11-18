何依婷被讚外貌勝佘詩曼 胡鴻鈞自知難與張智霖相比

羅天宇（左起）、何依婷與胡鴻鈞透露新版《十月初五的月光 》劇情有改動，希望將經典帶給年輕新一代。（攝影／記者：鍾一虹）

【明報專訊】胡鴻鈞、何依婷、羅天宇、林穎彤、米雪與石修昨日宣傳無綫台慶劇《十月初五的月光》 ，首次擔正女一的何依婷期待作品面世，希望觀眾喜歡，以及有好收視。她相信觀眾難免會跟20年前張智霖、佘詩曼的版本比較，並說：「今次版本劇情有改動，希望將經典帶到年輕一代眼前。」

胡鴻鈞表示阻止不到外界比較，是理所當然的事，留意到網民讚何依婷外貌取勝，對他的評價則好壞參半，「我幾有自知之名，都覺得同Chilam（張智霖）冇得比，沒有不開心，只希望演繹讓大家感受到我花心機、時間，給角色新生命。」他對監製讚賞感驚喜，希望不會令對方失望。

何依婷主演的兩劇連續播出，表示不怕觀眾睇厭，此劇角色跟《星空下的仁醫》角色分別很大，性格一個柔情一個任性。對角逐今年台慶頒獎禮視后沒信心，對她來說很遙遠，不會想太多，只想演出有進步，看好李佳芯和林夏薇得獎。

林穎彤母捲桃色糾紛 心情已平復

林穎彤母親早前被爆與3名年輕男子親密合照，以及露骨短訊，捲桃色糾紛被恐嚇，往報警求助。林穎彤表示與母親心情已平復，早前需要時間消化事件，已報警處理，不便多談；現時沒有再受騷擾，生活回復正常。

談到劇中與舊愛伍富橋再演情侶，她稱不尷尬，合作有默契。至於會否復合？她笑言：「宣傳活動上我跟稿讀『我不會翻撻你』，我們是好同事，好朋友，工作以外有傾偈，他有慰問我媽媽件事。」

記者：鍾一虹