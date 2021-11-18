擲百萬供入圍者韓國特訓 張建聲組新男團闖娛圈

【明報專訊】張建聲監製的選秀節目《敗者重生戰LOSER REBORN》昨日錄影淘汰賽，邀得陳志雲、葛民輝、林奕匡及鍾舒漫擔任評判，從20名參賽者選出8人，安排到韓國兩星期參與演藝特訓，回港比賽選出終極冠軍。張建聲透露8人的食宿機票連培訓費預計逾百萬，稍後會跟有潛質參賽者簽約出道組成新男團，但否認對撼MIRROR或ERROR。參加ViuTV《全民造星》第一輯落敗的應智越（細貓）和王雍泰（前名龍志權）參加，他們對入圍有信心。

陳志雲的網上頻道節目曾訪問細貓和王雍泰，他強調身為評判會公平公正，不會偏心加分。對於參賽者將有機會獲安排組成新男團，陳志雲認為市場多競爭才是好事，樂壇應湧現多幾隊男團。他提起舊公司無綫，「TVB應該歡迎競爭，多人講才引起更多話題，否則叻極都只得一班人」。

陳志雲揶揄余詠珊何止一個污點

對於無綫前高層余詠珊接受《明報》專訪時自認「低估MIRROR是人生污點」，陳志雲笑着反問：「她的人生污點何止一個？我都不止一個啦，競爭不是她一個人的事。我見曾志偉受訪，曾聲言ViuTV不是翡翠台對手，但事實已經成為競爭對手，大家見他最近的對策，就說明他應該已知道。」陳志雲讚《聲夢傳奇》做得不錯，起碼大家已認識炎明熹和姚焯菲，引起關注有話題，比起應屆港姐更出名。

記者：林蘊兒