戲癮大恨演反派 梁洛施：3子最想我扮超級英雄

【明報專訊】許鞍華執導電影《第一爐香》前晚舉行慈善首映禮，她聯同戲中演員梁洛施及秦沛出席。梁洛施復出幕前產量不多，許鞍華透露曾多次邀請對方合作但不成功，今次終於成事，對梁洛施演出非常滿意。梁洛施表示有戲癮，正有多個劇本考慮中，還恨演反派。她透露3名兒子沒遺傳演藝細胞，有看她的電影，最想她扮演超級英雄。

記者：陳釗、林蘊兒

許鞍華表示拍《第一爐香》前，已數次聯絡梁洛施邀合作，但對方稱未準備好，加上當時不在港而推辭，她開心今次終於成事。許鞍華對梁洛施戲中表現超滿意，只是少少可惜戲分不夠多，希望之後再有機會合作，不介意為她度身訂做劇本。

「兒子沒遺傳演藝細胞」

33歲梁洛施育有3子，她開心及榮幸跟許鞍華合作，片中她與彭于晏、馬思純有對手戲，感覺好好。她自爆一直有戲癮，簡直已入血，目前收到幾個劇本正在考慮中。梁洛施入行多年，原來一直恨演反派，不擔心惹3子不開心，她說：「他們都大個仔，分得出媽咪只是演戲，最想我演超級英雄角色。他們有看過我的電影，只說OK啦，所以我要更加努力！」她覺得兒子沒有遺傳她的演藝細胞，目前只喜歡運動。

梁洛施經常約朋友行山，還喜歡向難度挑戰，試過挑戰八仙嶺卻行到腳震。早前行山發現流浪貓，便帶回家收養，是她人生第一次養寵物。她表示感覺似湊BB，慶幸兒子也喜歡，希望能培養小朋友對動物的愛心。

秦沛爆姜麗文演活菲傭原因

秦沛拍此片逗留廈門鼓浪嶼近兩個月，有空檔便周圍遊覽，欣賞當地景色，與許鞍華合作愉快。他早前到上海拍戲，開心跟不少港星如蔡少芬、劉嘉玲、陳小春及應采兒等相遇，趁機約飯局敘舊。因疫情來回香港要隔離，秦沛說：「很久沒返港，又不能返加拿大，好掛住家人，已經兩年沒見太太，好彩仔女都在港。」

提起女兒姜麗文拍處境劇《愛．回家之開心速遞》扮演菲傭姐姐獲觀眾大讚入型入格，秦沛亦認同，讚女兒表現搞笑，在演戲方面，他從沒給意見怕影響女兒。他又爆女兒演活菲傭姐姐有原因：「爾冬陞（秦沛胞弟）有個菲傭姐姐幫手好多年，大家好熟，所以女兒從她身上偷師學講菲律賓式英語。我也有看《星空下的仁醫》，她都演得幾好，我有讚她。」前晚慈善首映禮獲余安安、黎芷珊、張寶華及葉童等圈中好友到場支持。