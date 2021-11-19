搵蘇韻姿聯盟抽巨獎 周嘉洛食檸檬 吳業坤見JW似見薛家燕

【明報專訊】周嘉洛、蘇韻姿、吳業坤（坤哥）及王灝兒（JW）昨晚為無綫台慶綵排。周嘉洛為新劇《四十二章經》換新髮型，曾跟他傳緋聞的蘇韻姿笑言看不慣，因彼此有一段時間沒碰面。

周嘉洛透露快將回歸《愛‧回家之開心速遞》，到時會帶手信回劇組。他笑言參與綜藝節目《男神廚房》後愛上入廚，可以考慮在《愛‧回家》加入煮食劇情。蘇韻姿笑說：「我認識的周嘉洛不懂煮食，等他學好才試他手勢。」周嘉洛在節目談到媽咪時感觸流男兒淚，他讚主持鄭裕玲道行高。對於台慶巨獎，周嘉洛笑言分別找蘇韻姿與吳偉豪聯盟，若誰人中獎就一齊攤分獎金，「可惜他們都拒絕我，證明大家感情麻麻」。

坤哥JW望破蛋中獎

坤哥與JW最近拍劇集《青春本我》及排練台慶騷經常碰頭，他們笑言見到對方雖然有歡樂，但開始見到厭，暫時要分開一段時間。JW稱在《青》劇跟坤哥有感情線，但沒有親熱戲。坤哥笑說：「見到JW似見到家燕姐（薛家燕），我們將來都會似家燕姐和胡楓不會傳緋聞，保持純真關係。」提到台慶送大禮，坤哥與JW稱以往沒有抽獎命，希望今年破蛋做幸運兒。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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