亞視出閃卡撼MIRROR 揸槍變炸雞 陳展鵬開心被抽水

【明報專訊】陳展鵬、黃智雯、湯洛雯（靚湯）與吳岱融等昨日出席無綫新劇《隱門》開鏡儀式，陳展鵬自覺今年好幸運，好多機會跟不同女藝人合作，劇中會與智雯和靚湯發展三角關係。提到近日MIRROR掀閃卡熱潮，亞視趁機推出男藝人閃卡，其中陳展鵬的閃卡造型相片由原本揸槍，被改圖變手拿炸雞；他大方表示不介意，覺得幾好玩，抽水最緊要抽得大家開心。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

人氣男團MIRROR在連鎖快餐店的「鏡仔卡」，深受鏡粉歡迎，掀起儲卡熱潮。亞洲電視的facebook官方網頁也趁機湊熱鬧，推出「那些年」ATV男星限量版閃卡，宣傳串流平台優惠，男星卡共12張，包括秦沛、羅樂林、潘志文、劉永、陳展鵬、林韋辰與袁文傑等。

陳展鵬的閃卡手揸炸雞，相當搞笑，昨日他出席活動時，大方表示不介意，稱印象中拍這張劇照時是揸槍，「ok呀，幾好玩，最重要大家開心，藝人工作就是想帶畀觀眾快樂。抽水大家都會，最緊要抽得大家開心，做人有時不要太認真，以前有段時間我會好着緊，現在好玩得，面對問題會笑面迎人。近兩三年氣氛沉悶，覺得可以包容多些，希望舊公司送套相給我，若推出閃卡做慈善會更好，只抽水幫自己就不太好」。

新劇打吳岱融「報仇」

談到新劇《隱門》有不少動作戲，陳展鵬笑言可以找吳岱融「報仇」，因早年拍《乘勝狙擊》曾被對方連摑十幾巴，他說：「那次打到我連眼鏡都飛甩埋，今次情况調轉，我會連打岱融哥十幾拳。」靚湯試過拍打人戲分，感到壓力大，寧願被人打，「之前拍《OPM》被黃嘉樂掌摑戲，我叫他出力，真打一take過，大家可以快收工。」

演家庭主婦的黃智雯透露劇中常被老公和奶奶壓迫，要被人打又打人，考驗體力和精神，她說：「角色有童年陰影，小時候被扮演兇殘暴力爸爸的吳岱融逼令接賊贓，讀劇本已幻想到岱融哥的氣場，到時還要被他掌摑。」

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