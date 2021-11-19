廖子妤佩服演活痛苦角色 劉雅瑟拍畢《智齒》有創傷後遺症

劉雅瑟在片中有多場被虐打戲，每日都受傷，雖然滿身傷痕，但都覺得很值得。

【明報專訊】內地女星劉雅瑟身在北京工作，未能來港出席參演電影《智齒》首映禮，日前透過視像和廖子妤接受訪問，劉雅瑟在片中有很多動作和追逐，以及被施暴戲，受盡折磨。她說：「拍攝時每天都受傷，但很欣賞身上的瘀傷，是拍戲的成果。」廖子妤佩服張雅瑟將那麼痛苦的角色演得很好，但替對方辛苦，可能會造成創傷後遺症。張雅瑟直認有創傷後遺症，拍完半年才回復過來。

劉雅瑟看淡獎項

劉雅瑟演技獲讚賞，有望提名角逐金像獎最佳女主角，她表示較看淡獎項，並說：「覺得拍到好電影，令觀眾對我留下回憶，已是很大收穫。」今次被導演鄭保瑞糟質得那麼慘，劉雅瑟說曾看過導演的《狗咬狗》，知道他是很嚴格及要求很高的人，電影以男生之間打鬥為主，沒想到對她也沒性別之分。提到被施暴的那場戲，劉雅瑟透露導演親自示範如何做無力反抗狀態，平時每個鏡頭拍七八次，這場戲三次就收貨，導演也感受到她被施暴的痛苦，還說：「算了，看不下去。」

廖子妤表示該片2017年拍攝，相隔兩年，導演找她補戲，感覺像時光倒流，珍惜多一次演繹機會，將不足地方再做好一點。

記者：柯美

廖子妤/服裝：Louis Vuitton

髮型：ZapTang@ Toni & Guy

化妝：King Yip @KingsMakeup