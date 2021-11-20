曾志偉剪「55」髮型賀台慶 陳自瑤超性感撼黃婧靈劉穎鏇

王浩信（左）跟老婆陳自瑤（右）在台前站得近，但未有交流。（攝影：劉永銳、鍾偉茵）

髮尾剪「55」字樣髮型的曾志偉（中），聯同主席許濤（右）及總經理（商務營運）蕭世和主持亮燈儀式。（攝影：劉永銳、鍾偉茵）

【明報專訊】無綫（TVB）慶祝邁向55周年台慶，昨晚於電視城舉行一年一度大騷《萬千星輝賀台慶》，動員逾250名藝員及歌星演出，氣氛熱鬧。今年回歸TVB出任總經理的曾志偉，聯同主席許濤、總經理（商務營運）蕭世和一同主持亮燈儀式，曾志偉花心思在髮尾剪了「55」字樣，相當搶鏡。一眾女藝人悉心打扮爭妍鬥麗，陳自瑤、高海寧、劉佩玥跟多名小花劉穎鏇、葉蒨文、黃婧靈等鬥性感，陳自瑤身形弗爆最搶眼。志偉在節目尾聲宣布由主席許濤頒發「TVB 50周年金禧服務大獎」給汪明荃（阿姐），他說阿姐是TVB的寶及靈魂，告知藝人什麼是專業。阿姐感驚喜，多謝TVB一直畀機會及觀眾支持與鞭策。

今次是曾志偉擔任TVB總經理後第一個台慶騷，他在髮型上顯心思，髮尾剪了一個「55」字樣的髮型，甚為搶眼。藝人及歌星在開場時載歌載舞，大會司儀由汪明荃、鄭裕玲、鄧梓峰、林盛斌等擔任。

草蜢率後輩歌手唱經典金曲

演出項目有譚俊彥聯同一班上位小生丁子朗、周嘉洛、黃庭鋒、林正峰等表演「手舞」，還有陳展鵬率領眾藝人做出疊羅漢，場面壯觀，看得高層們開心拍掌。

今年加入歌星隊演出，由數十名歌星助陣，草蜢與眾後輩歌手又唱又跳，演繹多首經典金曲，掀起全晚高潮。

ViuTV常客及有一段時間未在無綫亮相的林二汶都有參與演出，跟鄭欣宜、泳兒等合唱多首天后金曲。整晚氣氛熱鬧，司儀陳百祥不時意有所指說：「𠵱家先似番TVB。台慶返晒嚟。」

陳自瑤王浩信近距離零交流

眾花旦在騷前性感亮相紅地氈爭妍鬥麗，陳自瑤以低胸露腿裝搶鏡，她說是豐胸代言人，要盡代言人本分，不介意稍露性感本錢。她說：「這晚打扮是有型得來的性感，平日揀衫我着重設計和整體效果，總之靚就得，希望每次造型都帶給大家不同感覺。」稍後舉行的電視頒獎禮，她打算走端莊路線。她與老公王浩信出台時只差數個身位，但未有交流。馬國明則與女友湯洛雯拍拖出席，繼續甜蜜蜜。

高海寧貼身裙曬弗爆身形

高海寧身穿綠色低胸連身裙，她笑言很久沒穿起這樣性感的晚裝出席活動。她在台慶前一晚才試身，慶幸沒有問題，條裙剪裁設計好貼身，近期身材操得弗才穿到。她喜歡這綠色，整體帶有復古感覺。姚子羚以金色低胸拖尾傘裙亮相，她表示金色裙頗配合自己髮型。

劉穎鏇化身拉丁舞孃

身形高䠷的劉穎鏇化身拉丁舞孃亮相，她說第一眼看這條裙覺得似拉丁舞裙，初時看都覺得幾暴露，可能設計師覺得她操弗身形，想她露腰及腿，目前算是她人生最弗時刻，不介意騷畀大家欣賞。葉蒨文穿低胸高衩晚裝好養眼，她每年都是贊助商幫她揀衫，做足安全措施，不擔心走光。問她是否真材實料？她笑言可以咁講，出席台慶大日子要隆重其事。黃婧靈（波波）身材豐滿，衣著性感，她說隆重日子要悉心打扮。歌星李幸倪都罕有性感亮相。有一段時間沒露面的張曦雯表示3月時返美國過了一個悠長假期，因已兩年沒見父母及弟弟，順道帶男友返美探親。她笑稱家人有催婚，男友有時會提結婚的事，她未答應，還想在事業衝刺。

記者：鍾一虹、陳釗、林祖傑

攝影：劉永銳、鍾偉茵

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