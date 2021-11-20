盧覓雪許志安關注誘殺野豬 張敬軒：解決問題唔係得殘忍方法

【明報專訊】漁護署宣布捕捉及人道處理市區出沒的野豬新措施，署方於周三（17日）在香港仔深灣道展開行動，以麵包皮引誘山上野豬走落山再捕捉，7頭野豬即場被注射藥物「人道毁滅」。有關注團體批評署方以食物「誘殺」野豬做法卑劣，連日有不少藝人與名人關注事件，商台《在晴朗的一天出發》主持盧覓雪悼枉死野豬說：「漁護署擺明陰啲野豬，用食物引佢哋落疊，然後就地正法，為咗超渡呢7隻枉死亡魂，因唔知佢哋姓甚名誰，唯有只分公乸，陰公豬、陰乸豬一路好走！」

兩個「雪雪」齊發聲

盧覓雪（雪雪）接受《明報》電話訪問，稱在節目《晴朗》也開玩笑說要積極從政，因香港很多野生物種，要解決有關問題。雪雪提到野鴿的問題，「在銅鑼灣一帶有很多野鴿，香港爆禽流感時病毒會感染人類，但當時未見有人正視問題。有數據顯示，野豬很少襲擊人類，最多傷人的動物是狗。處事沒有標準令人不服氣，同理心在哪裏？林海峰也提出每個人也曾受蚊、烏蠅襲擊，為何不見殺絕全港蚊、烏蠅行動？雪雪稱報章也不時報道鼠患問題，在後巷橫行的老鼠未見有人處理，就是要去殺野豬！

另一個「雪雪」、羽毛球港隊代表謝影雪也發聲，她在社交平台轉載有關報道並留言：「無論人類或動物，每一個生命都值得被尊重。」

安仔︰地球危險呀

近年在社交平台甚低調的許志安也表態，上載「注意野豬出沒」告示牌，留言︰「小心呀，識閃呀，地球危險呀！」他表示想起《Animal Farm》，質疑「如果影響人類就可以殺，那又怎樣對待地球？」有網民質問安仔是否吃豬肉？他為此回應網民：「如果你為食物而活是生存，生活是要有愛的，這是重點。清楚啲答覆你，唔係食唔食過的問題，而係點樣對待佢哋嘅問題，首先，我食的不是野豬，而是可吃的豬，但看見他們怎樣對待的方法，我更覺得可憐和心痛。我們一起想想方法，總不是殺掉就算吧，總有方法可以並存的，我們努力吧！」

有網民批評軒仔廉價同情心

張敬軒上載寓所外圍兩頭野豬路過的短片，牠們見人蹤影速逃。軒仔介紹野豬兩公婆「阿梅」同「阿強」，是他的「鄰居」，表示享受人類與野生動物共存的生活方式。他說：「呢啲生態資源，亦都係呢個國際都會兼石屎大森林入面珍貴嘅一種生活方式。要解決問題唔係淨係得殘忍嘅方法，所謂辦法總比困難多，只要肯去諗。」他又稱作為人類為何有權任意獨佔屬於彼此的棲息地。軒仔的感言在網上廣傳獲不少支持，但也有批評他站在道德高地，是廉價的同情心。

陳柏宇：動物都有生存權利

MIRROR 成員江生（AK）留言：「在地球上每個生命都應該有權利生存。」陳柏宇則貼出野豬照片，寫道「I Fight For Survival！動物和人類一樣有生存的權利。」何超儀呼籲：「唔好整死啲野豬呀！」

娛樂組