各有各做 開心就得 楊樂文AK祝無綫生日快樂

【明報專訊】人氣男團MIRROR正副隊長楊樂文（Lokman）和江生（Anson Kong，AK）昨日到尖沙嘴出席活動，席上兩人跟前港隊代表蘇伊俊和甲一籃球員蔡再懃比賽投籃，結果打成平手，Lokman和AK分別投入兩球和一球；AK表示籃球非其擅長的運動，能投入一球已很滿足。他們均是籃球初學者，但一玩便愛上，覺得這運動節奏很快，緊張刺激，入樽超級有型。

撐姜濤打籃球好收斂

問他們有否請教姜濤打籃球？他們稱MIRROR之前為節目在梅窩集訓，姜濤有教他們打籃球，還爆姜濤有波打、有嘢食就OK。對於姜濤早前打籃球跟人發生爭執，有否叫姜濤打波收斂一點？他們認為是小誤會，落場打波有競技心，流出的片段亦看不太清楚，沒前文後理，說姜濤跟人打架實在不公平，比賽精神不能說大家不禮貌，最重要是注意安全。其實姜濤已好收斂，空餘時去打波，希望大家給他空間做自己喜歡的事情。Lokman自爆最近得閒便相約朋友飲酒傾偈，酒後會吐真言，自認是「活潑小跳豆」。

昨日是無綫台慶，他們大方向對台賀壽說：「happy birthday，生日快樂！各有各做，開心就得。」談到AK新歌《三個字》上架一星期， 瀏覽人數逾百萬，AK感謝大家支持。

記者：柯美

攝影：林祖傑