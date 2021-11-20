KAT-TUN出道15年首入圍《紅白》 布袋寅泰「初登場」

川口春奈（左起）、大泉洋及和久田麻由子一起擔任《紅白》司儀，同心為歌手打氣。

【明報專訊】日本NHK電視台除夕大騷、第72屆《紅白歌唱大賽》昨日舉行記者會，公布出場名單，今年共有43組歌手參與演出，其中10組屬於首度登場，包括出道15周年的尊尼事務所男團KAT-TUN、細田守執導動畫電影《龍與雀斑公主》的虛擬女主角Belle，以及過去兩度亮相《紅白》的搖滾結他手布袋寅泰，更是首次以個人身分出賽，隨時為樂迷帶來意外驚喜。

《紅白歌唱大賽》將於12月31日晚上7時半開播，今屆分別有22組女歌手和21組男歌手代表紅白兩隊出戰，其中KAT-TUN、Snow Man、布袋寅泰、上白石萌音、平井大、DISH//、Awesome City Club、BiSH、Mafumafu，以及millennium parade×Belle（中村佳穗）更是首次亮相《紅白》。

現年59歲的搖滾樂手布袋寅泰，雖說是「首次」代表白組出賽，其實早在2006年，他已跟妻子兼歌手今井美樹同台表演；2018年他又為石川小百合伴奏。今屆獨擔大旗，對於出道40周年的布袋寅泰來說，可謂別具紀念意義。

上白石萌音歌演雙棲首亮相

現正趕拍NHK晨間劇《Come Come Everybody》的上白石萌音，2016年曾經推出翻唱專輯《chouchou》，歌藝受到稱讚，她亦是繼齊藤由貴後，相隔35年再有晨間劇主角參與《紅白》演出，難怪她在現場播放的錄影片段中表示：「對我來說，今年是最重要的一年。」

2006年以單曲《Real Face》出道的KAT-TUN，經歷3名成員退團後，今年首度亮相《紅白》，正好作為出道15周年的慶祝活動之一，成員龜梨和也留言：「這是15周年的集大成，透過《紅白》的舞台，表達我們對歌迷的想法和謝意。」KAT-TUN同門師弟Snow Man原定去年登場，卻因成員宮館涼太染疫被迫辭演，今屆捲土重來，亦有一定吸引力。

至於其他《紅白》常客，包括出場次數最多的石川小百合（44次）、鄉裕美（34次）、松田聖子（25次）、福山雅治（14次）及星野源（7次）等，對於忠實粉絲來說，相信仍有一定吸引力。

改制不分組 3司儀合作

雖說《紅白》收視下跌，影響力已不復當年，然而能夠參與其中，對於某些歌手說，仍然別具意義，過去曾經12次代表紅組出場的女團AKB48，連續兩年落選，身為隊中總監督的向井地美音昨日透過社交媒體表示「遺憾」，並立誓要重返紅白舞台，藉此鼓勵隊友繼續努力。

去年受疫情影響，《紅白》不設入場觀眾，氣氛難免孤清；隨着疫情漸退，今屆終於重回正軌，而為配合今年主題「Colorful（色彩繽紛）」，就連司儀身分亦有變動，早前大會宣布《麒麟來了》川口春奈及《逆轉大叔》大泉洋分別擔任紅白兩組司儀，NHK女主播和久田麻由子則是總司儀，昨日宣布改制，3人不再分組，一律統稱司儀，齊齊為參賽歌手打氣。

BTS蟬聯日本唱片大獎

在《紅白》播出前一日，第63屆日本唱片大獎率先舉行頒獎禮，昨日公布部分得獎名單，韓國人氣男團防彈少年團（BTS）連續兩屆獲頒特別國際音樂獎，表揚七子在全球樂壇的影響力，亦是今屆唯一榜上有名的韓國歌手。其他得獎者包括Misia奪得最優秀歌唱獎，至於十組入圍優秀作品獎的歌手包括LiSA、NiziU、乃木坂46及三浦大知等，頒獎禮將於12月30日透過TBS電視台現場直播。