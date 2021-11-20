【開箱】《紅色通緝令》雷聲大 欲向吳宇森《縱橫四海》致敬？

賴恩雷諾士（左）扮演口賤大盜，嘲弄狄維莊遜（右）的戲碼，不過是另一齣《死侍》而已。

【明報專訊】影視串流平台Netflix為了完善收視制度，最近把觀眾收看兩分鐘當一次點擊的計算方法，改為統計觀賞影片的實際時數，而在新制度下，首齣登上全球最高收視電影榜首的作品，正是Netflix史上最高製作費、達2億美元（約15.6億港元）的動作喜劇《紅色通緝令》（Red Notice），請來荷李活三大巨星，包括「大隻佬」狄維莊遜（Dwayne Johnson）、「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）和「神奇女俠」姬兒加杜（Gal Gadot）合演，一切可會是巧合？

觀衆讚 影評人彈

《紅色通緝令》本月12日上架，美國影評網站「爛番茄」的觀眾好感度高達91%，成績相當理想；專業影評人的評分，卻只有35%，並不及格。這個強烈反差，到底反映什麼現象？新片由狄維莊遜創辦的Seven Bucks Productions負責攝製，曾跟他合作《高凶浩劫》的羅遜馬素費巴（Rawson Marshall Thurber）自編自導，並請來相識多年的圈中好友賴恩雷諾士和姬兒加杜演出。有傳3人片酬合共1億美元，佔去製作費的一半，是否物有所值，Netflix心中有數。

《紅色通緝令》的故事簡單直接，講述賴恩雷諾士飾演藝術品大盜布斯，為了竊取傳說中埃及妖后陪葬的3枚寶石彩蛋，結果成為姬兒加杜扮演同行「主教」，以及FBI犯罪側寫師哈特利（狄維莊遜飾）的眼中釘，後者趁布斯到羅馬博物館偷第一枚彩蛋時，佈下天羅地網，可惜棋差一着，布斯得手後逃脫，但遭主教出賣，哈特利率眾直搗他位於峇里島的巢穴，結果人贓並獲。

主教此時喬裝現身，假扮FBI探員偷天換日，指揮官發現彩蛋被掉包後，認定哈特利是內奸，把他跟布斯一起拘捕，並囚禁於守衛森嚴見稱的俄羅斯監獄。為了證明清白，哈特利被迫跟布斯合作，攜手盜取餘下兩枚彩蛋，藉此引誘主教現身，然後繩之於法。

二人先到西班牙出席黑市軍火商舉辦的化裝舞會，趁亂偷走第2枚彩蛋，主教早料此着，再施「黃雀在後」伎倆，更強迫布斯說出最後一枚彩蛋下落。故事去到尾聲，3人終於在阿根廷一座曾被納粹德軍管有的地下碉堡碰頭，為了爭奪寶物而展開終極一戰，結果出人意表，應驗了「當局者迷」的定理。

單看故事大綱，不難令人聯想起30年前由吳宇森執導，周潤發、張國榮和鍾楚紅合演的經典港產片《縱橫四海》，兩男一女組成最佳拍檔，周遊列國竊取藝術文物，加上「盜」高一尺、魔高一丈的扭橋，全都熟口熟面。然而論劇本的精彩程度，以及角色的感情交流，《紅色通緝令》水準可謂相距甚遠，就連荷李活以先進見稱的電腦特技效果，此片亦不過爾爾。

Ed Sheeran客串一角

賴恩雷諾士扮演口賤大盜，全程戲弄狄維莊遜，根本就是賴恩前作《死侍》的翻版；狄維莊遜的動作戲亦難跟《狂野時速》或者《逃出魔幻紀》系列相提並論，全片不斷複製《奪寶奇兵》、《職業特工隊》等戲碼，難言驚喜；姬兒加杜最養眼，可惜出場次數寥寥可數（其中一次更蒙面登場），令人看不過癮。

片尾請來英國男歌手Ed Sheeran客串一角，扮演超級富豪女兒的婚禮歌手，卻因辱罵到場調查國寶失竊案的警員而遭拘捕，他忍不住破口大罵：「你知道我是誰嗎？我客串演過《權力遊戲》呀！」歌迷聞言肯定莞爾，也算是全片一大笑點。