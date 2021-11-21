幫朱凱婷去便利店買水 Patrick Sir痛失2.5萬大利市

【明報專訊】林溥來（Patrick Sir）前晚在無綫台慶騷原本抽到2.5萬大利市，但他在限時內未有現身被取消資格，大利市改由吳卓衡獲得。很多網民都關心Patrick Sir去了哪裏，他在社交網發文解釋：「多謝大家為我着緊，我收到無數message，都係問『你去咗邊呀？』哈哈，我唔係去咗餵奶，係出咗去便利店幫我個好拍檔買水飲啫！」他又在兒子的照片寫上：「傻佬Dadidi去咗幫人買水，錯失台慶利市$25,000。真係見『財』化『水』。」Patrick Sir原來當時見朱凱婷口渴又著高跟鞋，主動提出幫她出去便利店買水，還食了燒賣，忘記有抽獎這事，到收到電話已太遲，趕不及回去。他事後知道大家幫他拖時間；老婆當時在家正準備用手機拍下他攞利市一幕，但等極不見他，現在看回都覺得好笑。

朱凱婷請食聖誕大餐

朱凱婷接受《明報》電話訪問說不好意思，她跟老公已說會請Patrick Sir食飯。她稱前晚口渴想出去水機飲水，Patrick Sir聽到後好紳士說他去便利店買。知道他抽到大利市後，大家及其經理人都致電找他，司儀們又拖時間，但最後趕不及。她跟Patrick Sir說對不起，對方說不關她事，還笑是最貴的水。她會請對方食飯補數，Patrick Sir說要食聖誕大餐。