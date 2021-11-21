《造星IV》被嘲選婦團不是選女團 梁祖堯揀39歲Ling復活遭網民鬧爆

【明報專訊】ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》經過15集淘汰賽，前晚誕生60強，ERROR成員郭嘉駿（193）胞妹郭嘉盈跟好友姜咏鑫（Ada仔）對戰落敗，最終未能復活，告別比賽。兩名導師梁祖堯與許廷鏗從復活區「救」出12名他們認為有潛質及才華的參賽者，當中梁祖堯選了去年參加過《造星III》的方芷欣（方方），還有39歲、今屆最大年紀的謝裕鈴（Ling）復活，引起很多網民狠批，認為他偏私選認識的人入組。很多網民除替郭嘉盈不入圍可惜外，還替16歲黃敏蕎（阿妹）及18歲吳欣諺（Yanis）未能復活不值，質疑不是選女團而是選「婦團」。

《全民造星IV》目標選出女團，經理人戴穎與花姐（黃慧君）曾表明女團指標是16歲至25歲，但兩名導師梁祖堯及許廷鏗表明不認同，覺得能力不應受歲數限制。前晚終於完成淘汰賽，梁祖堯與許廷鏗在復活區中「救」出12名參賽者。許廷鏗選出曾善婷（Ashi）、葛綽瑤（Yoyo）、王家晴（Candy）、黃斯琪（CK）、楊安妮（Win Win）及曾家瑩（Ariel）。梁祖堯則「救」出被指有「天籟之音」的鍾卓穎（Ash）、沈貞巧（Gao）、黃雅慧（咖喱）、任佳慧（Miko）、方方及Ling。

梁被指偏私 早認識方方與Ling

梁祖堯在節目中解釋選擇方方因覺得她有資格成為女團成員。不過大批網民不同意，有質疑梁祖堯揀人時偏私，讓認識的參賽者「復活」躋身60強。方方參加過《造星III》，梁祖堯當時任客席導師，兩人早有交情；而參賽者年紀最大39歲、有4名子女的Ling，與梁祖堯早在演藝學院參加活動時認識。有網民留言稱「識人好過識字」，表明對方方反感。更有網民稱罷睇節目。

節目播出以來，梁祖堯與許廷鏗受到不少批評，認為他們在每場淘汰賽完結後未有「搶人」。許廷鏗解釋是他和梁祖堯的協議，因他們擅長的部分不同，能夠互補的東西有很多，不希望變成那麼大對比的節目。梁祖堯說他們不是挑選冠軍，是要挑選女團，這隊女團必須是精英，要令她們變好，就不該是爭奪參賽者，而是哪些適合他或許廷鏗，自行區分和協調。

193胞妹郭嘉盈無得留低

一直成為焦點的193胞妹郭嘉盈（3妹）前晚一集終於出場，193俏俏在場打氣，但3妹不敵好友Ada仔跌入復活區，最後出局，很多網民替她可惜。還有很多網民不滿阿妹、Yanis入不到60強，稱兩人年輕有潛質，絕對是女團人選，嘲諷ViuTV跟當初選女團準則不同，現在是否改選「婦團」。

傳Ada仔曾是姜濤暗戀對象

擊敗3妹晉級60強的Ada仔，網傳她是姜濤當年在中學暗戀的對象，有網民在討論區以「全民造星4 Ada仔（姜濤中學暗戀過嘅女仔）爆料區」為題，稱Ada仔與姜濤讀同一間中學，疑是當年仍是肥仔的姜濤暗戀對象；傳她當時拒絕姜濤，還笑姜濤肥，以及將暗戀事周圍講。不過有發現她參加《造星IV》後，有追蹤姜濤的社交網。

娛樂組