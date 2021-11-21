Christina Aguilera拒回應終止監護權事件 Britney Spears指摘形同撒謊

【明報專訊】美國樂壇天后Britney Spears接受父親Jamie監管13年，經過多年爭取，早前洛杉磯法院終於正式批准終止有關Britney的人身及資產監護權；此事最近成為荷李活熱話，跟Britney同期出道的Christina Aguilera日前出席拉丁格林美音樂頒獎禮期間，被傳媒問及回應，她拒絕回答，因而惹怒Britney，在社交媒體大罵對方沒說出真相形同說謊，又讚賞另一樂壇天后Lady Gaga出席新片首映禮期間，願意撥冗為她打氣。

下月將滿40歲的Britney Spears，跟Christina Aguilera同期出道，都是1990年代迪士尼節目《米奇老鼠俱樂部》成員，她倆的昔日拍檔，還有今天同樣大紅大紫歌影雙棲的Justin Timberlake，以及主力拍戲的《星聲夢裡人》男星賴恩高斯寧（Ryan Gosling）。

Britney Spears獲法院批准，終止其父對她的監護權後，不少圈中人在其社交平台留言祝賀她「重獲自由」。其實今年6月Britney透過視像作供，提及被監護期間遭遇的慘况，Christina Aguilera亦有發聲明支持對方。不過，本月18日舉行的拉丁格林美音樂頒獎禮，Christina有份演出，在紅地氈環節被記者問及可有跟重奪自主權的Britney聯絡時，Christina的發言人隨即介入，先是抱歉，再說當晚Christina不接受訪問；接着Christina亦表示不能回答這問題，又說「很為她（Britney）高興」。

對於昔日拍檔沒公開表態，Britney Spears不大滿意，在社交平台貼出Christina Aguilera照片，留言稱很喜歡每個支持她的人，「但知道真相又拒絕說出來，就形同撒謊」；Britney自言13年來生活在腐敗及受虐的制度下，質問談及此話題到底有多難。另一方面，於18日出席新片《Gucci名門望族》（House of Gucci）洛杉磯首映禮的百變天后Lady Gaga，同樣被記者追問有關Britney Spears重獲自主權一事，Gaga表示Britney之前所承受都是錯誤的，並認為她給了很多女性鼓舞。對Gaga之言，Britney表示感激，更感動到想哭。

莎瑪希恩名留星光大道

提起《Gucci名門望族》，有份演出的莎瑪希恩（Salma Hayek）受訪時表示，戲中與Lady Gaga的一場泥漿浴戲很可怕，亦充滿挑戰，既要裸露上身，又要在泥漿裏掙扎，其間幾乎忘記了所有台辭。另一方面，莎瑪希恩前日出席名留星光大道儀式，除了她的丈夫、開雲精品集團董事長Francois-Henri Pinault與女兒Valentina現身外，曾在《中坑同學會》跟她合作的阿當辛迪拿（Adam Sandler），以及《永恆族》導演趙婷都有出席儀式，並上台致辭。