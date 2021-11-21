《大腦博士》李善均不用「同步」妻子思想

【明報專訊】影視串流平台Apple TV+本月4日推出首部原創韓劇《大腦博士》，改編自韓國同名網絡漫畫，由《密探》金知雲執導，《上流寄生族》男星李善均主演。講述研究大腦的天才科學家，利用最新科技與死者大腦「同步」，從得來的記憶中發掘線索，查出摯親遇害真相。李善均日前接受本報訪問時表示，此劇是從影以來最難的演出。

李善均在《大腦博士》扮演大腦天生發展異常的科學家，生性好奇且記憶力驚人，但缺乏同理心與感情，即使目睹母親車禍猝逝，也沒絲毫悲傷。李善均稱此角有點像他演過的《我的大叔》及《上流寄生族》，但今次更難演，苦惱很久如何演繹沒有感情；他稱一直渴望與金知雲導演合作，才勇於接受挑戰，「角色沒有表情，聽落好似好易，其實沒表情到哪種程度？太過木口木面會令角色沉重，與導演商量過後才能拿揑」。李善均謂拍攝時非常集中，投入角色後感到十分有趣。

被問到是否相信人與人的大腦能夠「同步」？李善均表示起初完全不相信，自從與韓國腦科專家交流後，得悉人與人的大腦能夠傳遞一些信息，說不定大腦「同步」在未來是可行的。再追問他會否想窺探妻子、《秘密森林2》全慧珍的思想？他笑言太太的想法全放在臉上，不用「同步」已充分了解對方的想法。

金知雲了解荷李活製作模式

同場受訪的金知雲導演大讚李善均的演出帶來驚喜，又透露跟對方認識多年，從《咖啡王子》、《我的大叔》再到《上流寄生族》，看着他演技變成熟，相信他能演活《大腦博士》這高難度角色。《大腦博士》是Apple TV+出品，也是金知雲首次執導劇集，他表示有拍攝《終極封鎖線》的經驗，早已了解荷李活的製作模式，故今次合作沒有問題；對於《大腦博士》只有短短6集，金知雲稱把它當成2.5套電影來拍；他又謂十分喜歡原著，特別是男主角通過別人的記憶，看到別人如何看待自己的部分。

記者：蘇珮欣