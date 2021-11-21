【開箱】《只是在結婚證書上蓋個印》 先婚後愛的夫妻之道

【明報專訊】日本TBS電視台今年4月推出《離婚活動》，探討不同年代夫妻的生活之道，引起觀眾共鳴，一度掀起話題。TBS今季再推出以婚姻為主題的新劇《只是在結婚證書上蓋個印》上月19日首播，《東京白日夢小姐》坂口健太郎與《今日我話事》清野菜名合演，香港觀眾可透過MyTV SUPER收看。至今播出5集，收視由開播9.4%升至10.1%，平均9.9%，成績不過不失。

為錢假結婚

《只是在結婚證書上蓋個印》改編同名漫畫，講述平面設計師大加戶明葉（清野菜名飾）享受單身生活，完全沒有結婚念頭。廣告公司營業員百瀨柊（坂口健太郎飾）有暗戀對象，決定找個願意與他偽裝結婚的女子，達成已婚人士身分，方便繼續守護在喜歡的人身邊。首集講阿柊向公司接待員麻宮祥子（深川麻衣飾）求婚，要求對方與他偽裝成夫妻，女方聞言一怒之下向阿柊潑水，目擊整個過程的明葉大為驚訝，其後才得悉，阿柊是公司的客戶。阿柊在聚餐時「照辦煮碗」突向明葉求婚，她表明對此提議反感，不想結婚，也沒打算出賣婚姻，可是急需現金周轉的明葉，很快便改變主意，阿柊願意借她500萬日圓（約34萬港元）解困，條件是與他假扮夫妻。明葉別無選擇下接受了提議，二人開始同一個屋簷下的假婚姻生活。

此劇只看第一集，基本上已猜到劇情發展方向：男女主角先婚後愛，在同居過程中逐漸愛上對方，最終成為真正夫妻。同類日劇例子不少，例如《逃避雖可恥但有用》也是講述契約婚姻。「橋不怕舊，最緊要受」，《只》劇如何演繹先婚後愛的故事才是重點，透過阿柊與明葉假結婚，探討婚姻關係，還帶出夫妻相處之道的「金句」，譬如在第2集，明葉與阿柊「結婚」後苦惱雙方如何相處，她便提問結婚的契機究竟是彼此相愛，還是條件相符？明葉的上司森田聰（田邊誠一飾）在劇中多次以過來人身分，利用長輩說教的形式提點她，「夫婦之間最佳狀態是不要太理解」及「夫妻之道重在溝通」，還有「即使是情人，也是來自完全不同的成長環境，不一樣的價值觀與習慣需要磨合期」。

橋段欠新意

另一方面，阿柊坦言有喜歡的人，卻無法與對方在一起，才決定偽裝結婚。這段沒有結果的愛情，一度令明葉誤會他是同性戀者，明葉還曾幻想對方可能是戀物狂。實情是阿柊暗戀大嫂百瀨美晴（倉科加奈飾），他向明葉透露這埋藏多年的秘密時，反令他與明葉的感情升溫。

儘管劇情鋪排有心思，但仍有不少老土橋段，例如明葉通宵達旦為阿柊家族經營的便當店設計宣傳單張，阿柊不惜延後公司會議，陪伴明葉派傳單，讓後者大為感動。其後明葉參加海報設計比賽，拍檔因病缺席面試，阿柊突然現身助明葉過關，這些讓明葉心動的「暖男」行徑，全在意料之內。此外，第4集開始高杉真宙扮演動物診所看護，介入阿柊與明葉之間發展三角戀的安排，也欠缺新意。

現年30歲的坂口健太郎模特兒出身，外形討好，今次演繹「戇直暖男」恰到好處，相信能吸引女觀眾。近年他主演的劇集收視一般，但觀眾對其演技的評價總是正面，有望憑新劇人氣更上一層樓。至於現年27歲的清野菜名，劇中扮演不修邊幅的「宅女」，不時素顏上陣，給觀衆不錯印象。她拍此劇期間正懷孕，雖穿著鬆身衫，但面部明顯帶腫，由於劇集仍未埋尾，恐會影響後段的演出。