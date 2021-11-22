首映飛炒至過千元 盧瀚霆無信心處男作票房過千萬

【明報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）首套擔正的電影《假冒女團》昨日於元朗舉行首映禮，吸引數百「神徒」到場支持。其他出席演員包括蘇皓兒、陳紫萱、李靜儀、李炘頤及ERROR成員193（郭嘉駿）等。Anson Lo現身時全場尖叫聲不斷，他向四周守候多時的「神徒」揮手打招呼，場面墟冚。據知有粉絲清晨6時已到場霸位。Anson Lo表示首次擔正特別緊張，見大家支持，拍戲數月的努力終見成果，很鼓舞。他笑稱戲中多個造型嚇人，最深刻跟譚耀文對戲，起初擔心女裝打扮嚇親對方，豈料被讚「好靚女」，「我見他眼神那麼真誠，所以都相信了」。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

Anson Lo被問有沒有信心電影達千萬票房？他表示沒什麼信心，始終人生第一次擔正，不敢想成績，大家入場看已開心，多謝粉絲無論包場，還是其他方式支持，每名買飛入場的觀眾對他們都很重要。李靜儀給信心Anson Lo，說一定得。

對於有贊助商推出首映禮戲票套裝，被放上網炒賣至過千元；又有美容店推出價值28,000元首映禮品套裝，「神徒」投訴太貴。Anson Lo表示不知情，「炒飛都不是第一次發生，希望粉絲衡量，其實首映後都可以入場支持」。

自嘲反串好核突

對於戲中女裝打扮被讚靚女，Anson Lo笑稱：「覺得自己樣子很核突，未知大家是否想安慰我才讚靚。之後若有機會，劇情需要演任何角色都可以。」他謝票期間已感動眼濕濕，透露因與4名女拍檔在角色定位上曾掙扎過，開心見到成果。

蘇皓兒表示獨立發展幾年，多演企後面無對白角色，今次算是她首套主演電影，非常期待。她大讚Anson Lo有魅力，「他扮女仔好靚，今次合作可近距離接觸他。」陳紫萱透露有場凌空飛起鉸剪腳的戲分，落地時不小心弄傷頸部，但因禍得福，得到4名演員關心。李靜儀表示台前幕後好融洽，希望開拍第二集。首次拍戲的李炘頤，事前學習功夫，印象最深是拿着巨型痔瘡膏打人的戲分。

胞妹《全民IV》60強止步 193無安慰

193演鹹濕導演，笑稱為人正直很難演。談到胞妹郭嘉盈未能躋身《全民造型IV》60強，他自爆沒安慰對方，是預料之中，覺得阿妹入到96強已不錯，只是擔心對方辭職一段時間，想入行又未找到機會，前路不知點算。193說：「我呼籲各大公司找她合作，好似余小姐（余詠珊）、樂小姐（樂易玲）、魯生（魯庭暉）。」

會否幫阿妹搭路入ViuTV？他說：「我公司不會再掟錢落鹹水海，因在我身上已掟過一次，所以我不敢講，希望透過傳媒跟魯生說。（曾志偉先生呢？）都可以。」193讚妹妹「講嘢」較叻，適合做綜藝或主持節目，演戲可後天培訓，希望有公司簽她。對於網民對妹妹評價有好有壞，193表示：「阿妹參加時，已跟她說將會面對這些壓力，要應付到才參加，若見到批評不開心就不要玩，目前見她都ok，無異樣。」

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