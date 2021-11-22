遭質疑偏私 千字文解畫 梁祖堯被爆粗問候

【明報專訊】梁祖堯擔任ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》導師，從復活區「救」出去年《造星III》時認識的方方（方芷欣），以及在演藝學院參加活動時已認識的39歲人母阿Ling（謝裕玲）加入自己組別，被網民質疑偏私，鬧爆「識人好過識字」。梁祖堯昨日在社交網上載與組員合照，寫千字文解畫，稱被好多人鬧點解不救阿妹（黃敏蕎）、Yanis（吳欣諺）、Jackie（劉展翹）等？他說：「想救呀，她們都是討論名單之中，但大家認為比賽要公平，要以當晚實力及表現說服無被選中的參賽者。」

追夢不應受年齡局限

梁祖堯承認觀眾緣是軟實力一種，但節目3個月前錄影，宣傳都未出街，沒辦法這樣衡量，以及預測觀眾的期望，最後有落差，他都好心痛，感覺放棄得到觀眾歡心的表演者。他還替阿Ling說公道話，「可能大家認為阿Ling年紀大，不是女團人選，但她當晚的壓台感，是比其他參賽者優勝，點解39歲不可以追夢」。又解釋選方方同樣是有舞台實力。

觀眾肉緊代表節目成功

梁祖堯重申雖然女團經理人戴穎想要16歲至25歲組員，但他第一集開始已不同意，因報名沒有講明年齡限制，有才華又熱血的人，應該值得有機會用表演創造奇蹟。收到好多信息的他自爆被人粗口問候，「爆粗同鼓勵都有，爆粗嘅無乜嘢，發泄吓啫，明嘅，鼓勵嘅都在心中，多謝晒」。並稱對於批評或鼓勵，他衷心和虛心受教，努力學習和改進。大家看得肉緊，證明《造星IV》是十分成功的節目，希望大家繼續支持這班努力追夢的女仔。

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