【開箱】《智齒》 灰色都市與垃圾人生

【明報專訊】林家棟和廖子妤繼《梅艷芳》後，相隔一周又有新片《智齒》上映，不過兩片命運大不同，前者大收旺場，據報《智齒》開畫只有十多萬票房，估計黑白片加上列為3級，都是「趕客」原因之一。

改編內地作家小說

《智齒》講述從學堂畢業的任凱（李淳飾），因一宗連環兇殺案，與剛復職的斬哥（林家棟飾）搭檔；案件未破，已反引發連串事故，斬哥重遇殺害妻兒的王桃（劉雅瑟飾），被激發的恨意一發不可收拾。任凱大意失槍，誤被兇手所獲，兇手潛伏的危機也逐步逼近。

此片集中在東九龍舊區取景，滿山神像則來自華富邨瀑布灣，其中觀塘裕民坊已改變面貌；在社交媒體找到一條2018年的《智齒》預告片，原是彩色的，未知是否香港景觀改變，還是其他原因，所以上映時改為黑白。其實不少導演偶然都會拍黑白片，但多以歷史和回溯過去的題材為主，隨便一數就有最為觀眾熟悉的《舒特拉的名單》，較近期也有《羅馬》、《冷戰戀曲》、今年競逐奧斯卡多個獎項的《曼克》，以及早前在多倫多影展奪得觀眾選擇大獎的導演堅尼夫班納（Kenneth Branagh）自傳電影《Belfast》。黑白片很多時代表過去，不知道《智齒》導演鄭保瑞又有什麼需要透過電影回望？

鄭保瑞近年北上拍了幾部《西遊記》電影，香港觀眾記得他的，大概是早年的《熱血青年》、《愛·作戰》或他至今最圓熟之作《車手》。《智齒》的鬱悶和暴力程度，卻讓人想起他的兩齣舊戲《狗咬狗》和《軍雞》，也許《智齒》轉為黑白的原因，就是要降低當中的血腥和髒亂，脫去色彩後，化為帶有強烈風格的感官世界。

《智齒》改編自內地犯罪小說作家雷米的短篇故事；根據百度百科資料，雷米是中國刑事警察學院刑法學的教師，精通犯罪心理學和刑偵學，寫過不少小說，其中李易峰與廖凡主演2017年上映的《心理罪》，就是改編雷米的作品，不過票房麻麻。《智齒》的原著很短，兩個小時內可看完，電影保持了原來的架構，細節卻改動不少，最明顯是「智齒」，亦即智慧齒的比喻，到底在片中還有多少保留下來，尤其原著中寫得很直白。書中甫開頭任凱到警署報到，他的一邊臉明顯腫起來，人事科科長問他原由，任凱答「長智齒」，科長好像聽不懂，任凱再解釋是「立事牙」。翻查新華網一篇文章，「立事牙」是東北人的講法，不曉得這是否為了小說欠缺的地點背景，提供了補遺？

小說和電影有幾處不同，首先作者用了不少篇幅描述城市隱密角落的髒亂與罪案，伴隨而來是攝氏37度高溫的汗臭，故事接近尾聲，風起了和連綿大雨，氣溫急降，才是悲劇的開始。電影中雨水卻佔了很重要位置，比書中描述的更髒更亂，但不見酷熱逼人。小鮮肉與老差骨拍檔，電影拍出了任凱的循規蹈矩，到失槍後處事作風的改變。不知道是李安兒子李淳演技太稚嫩，還是劇本缺失，他佔戲重，但彷彿好像從頭到尾毫無發揮；原著他是主角，父親是教師，凡事有教養，規行矩步，一心做個見義勇為的好警察，卻在打抱不平的時候失槍，當差短短日子已變「爆裂刑警」。然而，智慧齒從暴打中脫掉（原著還少了幾根牙齒），任凱逐漸變成阿斬，又「立事」何在？還是這年輕人最終學懂黑白之間，還有深淺不同層次的灰色？

原著王桃 電影一分為二

片中最大改動是王桃的角色，原著她開車撞死阿斬懷孕妻子時年僅11歲，由於太年幼，逃過審訊，卻躲不過阿斬的纏繞，成了他抓嘍囉的線人，以及泄憤對象。小說中她不過十五六歲少女，渾噩度日，活着卻比死更難受；所以變態殺手「救出」她時，即使晚間被「撫摸全身」，她都不覺對方使壞，反而見到阿斬向她笑，伴隨是種種凌虐的畫面。原著的王桃在電影中一分為兩角，一是劉雅瑟飾演的王桃，已坐牢贖罪，看到阿斬的太太變成植物人，依然逃不過良心責備，希望聽到對方親口說聲原諒。片中此角受盡虐待，包括兇手救走她後的施暴，並準備殺害，王桃都以肉體傷痛來贖罪，卻不斷強調不想死。原著中兇手是拾荒者，卻沒描寫成戀母，反而有對「垃圾」的詮釋，王桃「知道在他眼裏，自己是一件完美的垃圾。而垃圾，是他最愛的。這就夠了。」電影中編導把王桃了解和同情兇手的部分，分了給廖子妤扮演的殘障毒販可樂。至於戀母情結，如何跳到姦殺女人和以鈍器削去手足，片中也沒細表，除了為暴力而暴力，想不到其他原因。

電影中阿斬對王桃的恨意，從知道她被擄走後，仇恨煙消雲散，這與小說一樣，阿斬跟任凱兩杯到肚，後者勸對方要放下仇恨，學着諒解，阿斬自言找了失蹤的王桃數天，已沒恨意，「我只希望她能活着，並不是為了自己能沒事，我只是覺得，不能讓她像那些女人那樣，被強暴了，又像狗一樣被打死」。原著以垃圾與拾荒者為故事主體，然而垃圾若有用，就是資源；盧巧音歌曲《垃圾》是這樣唱的，「太快樂，如何招架，殘忍不好嗎？灰燼裏被徹底笑話，我以後全無牽掛，什麼都不怕」；片中的阿斬不就如此？太太被害後，恨意佔據了生命全部，當仇恨對象王桃落入兇徒手裏，面對更大「敵人」，才學懂放下，奉獻自己贖罪，再沒有恐懼。

林家棟片中造型和角色心境，跟今年6月上映的《手捲煙》有點相似，《智齒》中他和任凱的關係，以及《手》片裏的文尼，都帶點師徒色彩，分別只在一個是懷有恨意的刑警，另一是帶有愧疚之情的華籍英兵。廖子妤佔戲不多，但跟在《梅艷芳》一樣，演來神采飛揚，娓娓道出池內博之飾演的兇手怎樣待她好，很楚楚動人。飾演王桃的劉雅瑟年過30，演少女毫無違和，跟原著描述也許仍太漂亮，估計她拍此片吃了不少苦頭，大部分時候不是被打到趴地，就是不斷逃跑。劉雅瑟曾演出過《幸運是我》和《麥路人》等港片，前者演陳家樂角色的鍾情對象，在《麥路人》則扮演單親媽媽，最後過勞而死，還獲香港電影金像獎最佳女配角提名；內地女星臥虎藏龍，又是一例。