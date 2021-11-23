冧爆曬求婚鑽戒 陳煒𦧲飯應嫁100分好男人

【明報專訊】48歲陳煒（煒哥）覓得第二春，跟醫生男友陳國強拍拖兩年多開花結果，前晚陳醫生在煒哥生日會上安排驚喜求婚，跪地送玫瑰花及3卡鑽戒，抱得美人歸，煒哥答應做「陳太」。昨日準陳太戴着求婚鑽戒出席活動曬幸福，讚未婚夫是100分好男人，當對方求婚，她笑稱即時𦧲飯應。

記者：鍾偉茵

前日是煒哥48歲生日，陳醫生精心安排生日派對，邀煒哥的閨密朱晨麗、岑麗香與設計師好友何國鉦等，見證他給女友驚喜求婚。生日派對的賓客也知道陳醫生求婚，只有煒哥不知情，故她見男友跪地送上戒指與玫瑰花時好驚喜，並答應求婚。

煒哥昨凌晨在社交平台報喜，曬與未婚夫合照及求婚鑽戒，寫道：「感恩有你。」男方回應說：「是我要多謝你才真。」圈中好友紛紛留言恭賀，湯洛雯在台慶遊戲中指煒哥是恨嫁女藝人，她留言說自己開口中。在派對現場的朱晨麗分享合照，說當時激動到掛住喊，要再祝福他們白頭偕老，永結同心。

鑽戒藏二人秘密故事

昨午煒哥出席活動，左手無名指戴上求婚鑽戒。準新娘笑言因失眠暈暈哋，不停收到朋友的祝福又忙於回覆，透露事前不敢想男友會否求婚，因為怕會失望，故他真的求婚時，很驚喜更感動落淚，原來他事前籌備了一個月時間。煒哥笑說：「男友在我心目中只懂得救人與醫治病人，想不到他求婚好叻，有很多設計與安排。」

問她是否第一時間答應？她笑說：「係𦧲飯應。」並大讚未婚夫值100分，冧爆說：「以後由我照顧他的生活，他照顧我的健康。」煒哥展示手上的求婚戒指，表示不清楚是否3卡，戒指是朋友設計，有特別意義，由兩隻戒指合二為一，外圍鑽飾是「八心八箭」的切割，隱藏了他們的秘密故事。至於有關婚禮安排，煒哥說：「擺不擺酒就未知，太突然，未有任何idea。」

跟前夫關係友好

煒哥曾經歷一段失敗婚姻，2008年跟台灣商人顏志行結婚後淡出幕前，婚姻只維持了4年，二人保持友好關係。回港工作的她一直拒透露婚姻狀况，至2017年才自爆5年前已離婚及單身多年。

2019年煒哥跟陳醫生到峇里出席醫學研討會被爆戀情，她大方承認拍拖，兩人認識一年多，因為男友跟黃智賢合作開醫學美容中心，黃是兩人的媒人。煒哥跟陳醫生愛得甜蜜，早前她以千萬元購大埔半山豪宅，透露跟男友展開同居生活。