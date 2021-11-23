毋懼跨年騷跟MIRROR打對台 草蜢：全世界開派對迎新年

【明報專訊】草蜢、杜德偉、泳兒、Supper Moment、曾比特昨日出席《2021美麗的夜香港跨年演唱會》發布會，草蜢三缺一，蘇志威因要領取商業獎項未能分身，蔡一傑說：「前幾年都是在海外演出度過，今年我們和杜德偉能夠參與香港倒數騷，可跟家人一齊過，覺得是好事，香港的疫情控制得好，今次入座率85%，可以有16,000人一齊睇騷，希望明年可開夠100%入座率，酬勞方面不清楚，要問經理人。」

談到跟人氣組合MIRROR打對台做跨年騷，草蜢認為不緊要，「全世界都開派對迎接2022年，大家做騷一點都不驚奇」。他們提到兩年多前曾跟MIRROR同台表演，非常好玩，大家因而互相認識，也期待再合作，並說：「MIRROR做得好好，現在變得更成熟。」

Sunny邀新婚妻到場共度

Supper Moment對於跟MIRROR打對台，認為除夕有不同演出是好事，相信觀眾最開心。主音Sunny亦打算邀太太到場慶祝，「爭取時間共聚，我和太太都有計劃生小孩，要請教隊友點安排時間，因為我們明年會做巡迴騷，未必經常留港」。主辦單位New TV總經理陳影彤表示，無綫會在倒數前15分鐘開始轉播此演唱會，並跟其他平台洽談中。之前有報道指古巨基會參與演出，昨日歌手名單沒有他，陳影彤表示雙方仍在洽談度期中，預算騷前尚有三四名超級巨星加入演出。

記者：鍾一虹