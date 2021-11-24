新劇動作連場 陳山聰被劉穎鏇撞傷肋骨 馬國明孭廿磅長槍致雙手「不舉」

馬國明在新劇有很多動作戲，承認很辛苦，但每次睇playback都覺得拍得他很有型，幾辛苦都值得。（攝影/記者：林祖傑）

【明報專訊】馬國明、陳山聰、劉穎鏇等日前於九龍灣為文偉鴻監製的新劇《隱形戰隊》拍攝外景，劇情講述陳山聰及劉穎鏇重裝上陣執行任務時巧遇馬國明，穿上恤衫西褲的馬國明透露這場戲比要應付槍戰戲的陳山聰及劉穎鏇輕鬆。3人表示參演這套劇最大挑戰，是部分場面以真槍拍攝，儘管不是實彈射擊，沒有危險性，但槍的重量十足不易駕馭，馬國明更試過收工回家雙手「不舉」。

記者：林祖傑

馬國明稱此劇是入行以來最多揸槍戲，因經常要拿着重達廿磅長槍，拍到手痛，他說：「好大支，又長又重，返到屋企隻手都舉不起。」

問女友湯洛雯可有幫他按摩？他表示不用勞煩女友，冲涼時捽一捽就沒事，因有做開運動，「拍這套劇體能上是辛苦的，但拍出來很好睇，真的拍得我幾型，身為演員辛苦都覺得ok啦。大家都知我近年做醫生多，或者揸的士，很多年沒演紀律部隊，可以給予觀眾另一種感覺」。他強調即使用真槍，但子彈沒彈頭，在很安全情况下拍攝，香港拍開槍戲亦較外國安全，故家人和女友都不擔心。

劇接劇無暇結婚

馬國明透露拍完此劇，緊接參演劉家豪監製的新劇《法言人》，起碼拍到明年4月，完全無得休息，女友湯洛雯月底亦要參演王心慰監製的《隱門》。對於經常傳他們結婚，他說：「傳聞啫，其實我次次有劇上都有這樣的傳聞，唯有當宣傳，我們根本無時間，總之我沒有向公司攞過假。」

是否真的已準備好婚戒？馬國明說：「有的話，我們一定會講，大家唔使估，我知大家好關心我哋，多謝大家關心。其實開心嘢，毋須要秘密行事，我們有討論過這件事（結婚），但外間估的都不是真，有實質決定，我們定會向大家講。」

陳山聰首演紀律部隊

陳山聰稱劇情講述帶新丁劉穎鏇首日出勤，便遇上槍戰場面，雖然這場戲用假槍，但也有一定重量。他笑稱拍攝動作戲時沒有弄傷，唯一一次是劇情需要被劉穎鏇轉身撞到，拍文戲被對方的頭撞傷了肋骨。

他表示今次是入行以來首次演紀律部隊角色，既興奮又很有新鮮感，「因為很多角色都做過，但這類角色一直未有機會演，真的好想試，雖然裝備重，不過孭住這套裝備又真的幾有型，加上有機會首次開真的長槍」。

劉穎鏇每日有新瘀痕

劉穎鏇稱戲服與裝備都很重，好辛苦，幸未有弄致大傷，但也難免拍到周身瘀，「每次開完工回家，都會發現新瘀痕，好番又瘀過，自己不小心很難避免，不過拍攝時整體上好安全，第一次開真槍，最難是要學識開槍不眨眼不NG」。

劉穎鏇表示家人知她今次拍劇用真槍，身在美國的母親看到有外國電影以真槍拍攝出意外的新聞，十分擔心，她特地加以解釋在港拍劇是用空彈，十分安全，向母親派定心丸釋除疑慮，她說：「媽媽聽完都十分放心，但知我拍到成身瘀很心痛。」