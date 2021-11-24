66歲米雪演中女被讚省鏡 胡鴻鈞傷腳寓意收視長虹

【明報專訊】羅天宇、何依婷、胡鴻鈞及米雪等前晚出席無綫台慶劇《十月初五的月光》首播活動，首集劇情亮點是飾演朱沙嬌的66歲米雪，由1988年演至2022年，角色年紀橫跨34年，但米雪演繹30多歲的年輕版沙嬌時，完全零違和感，皮光肉滑兼省鏡，不少網民也讚她顏值高。

何依婷難忘拍到中暑

羅天宇及何依婷透露拍攝這套劇很辛苦，捱更抵夜，還經常暴曬，羅天宇被曬到皮膚敏感；最難捱是夏天要穿冬天衫開工。羅天宇自爆熱到內褲濕透，要帶定多幾條更換，何依婷試過熱到中暑，她說：「到尾聲拍到熱衰竭，有少少中暑要睇醫生食藥。」羅天宇稱拍攝期間和胡鴻鈞一樣，等埋位時整親腳，自嘲與對方一樣孱弱。胡鴻鈞有另一見解，「是好事，腳入面見紅，代表收視會長虹」。

胡鴻鈞讚肥仔有實力

胡鴻鈞昨日為本月底舉行的兩場《The Day After》演唱會綵排，他在社交平台上載冲涼片宣傳個唱，被嫌「冇料到」，胡鴻鈞笑稱：「條片看到我偉大嘅背脊、優美又修長的腳板，到演唱會時會有正面睇。」

談到被out出叱咤「我最喜愛的男歌手」最新15強走勢，胡鴻鈞說：「不緊要，投票是很公正，可能遲些又會in。」對於被ERROR隊長肥仔（梁業）踢走，他大方表示：「肥仔很有分量，我有看他的MV，雖然他是肥仔，但四肢非常靈敏，好有實力，香港樂壇需要多點新力量。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com