《造星IV》組女團 戴穎揀10人以內 梁祖堯認女難教 許廷鏗激到發火

梁祖堯稱Sica（何洛瑤）初賽跳唱《心急人上》，看到崩潰，覺得是災難，安排進他一組時更忍不住爆粗，但現已成為他最愛惜的一個。

梁祖堯（左起）、戴穎和許廷鏗在《全民造星IV》的風格各異，但目標都是想參賽者發揮最好最真實的一面。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】ViuTV真人騷《全民造星IV》標榜打造香港女團，掀起熱話。除一班參賽者成為話題外，許廷鏗（Alfred）和梁祖堯（阿祖）的「佛祖導師」組合，以及新登場的女團經理人戴穎（Wing）在節目中如何「揀女」，也成為看點之一。3人風格不一，但目標一致，就是將參賽者最好最真實一面展現出來。阿祖笑言一班女仔比MIRROR難調教，但進步神速，令他不斷自打嘴巴；Alfred自爆被組員激到佛都有火；阿Wing則親自解構對參賽者溫柔的原因。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

Alfred和阿祖都是花姐（黃慧君）親自邀請擔任導師，Alfred笑言當刻反應是，「點解揀兩個完全唔睇女團的人做導師？」後來被花姐說服，「首先花姐說想打造一隊非典型女團，她亦講到導師要令參賽者成長，其實導師都會從中成長。我本身都是唱歌比賽出身，很想重新去了解自己當初參賽那股熱血感覺」。

參賽者不濟 曾非常擔心

阿祖坦言很喜歡這個節目，故收到邀請便做。但回想初次面試時，由於參賽者質素太不濟，真的非常擔心，最後面試由原本4日增至10多日，希望盡量見多些女仔，不想有滄海遺珠。Alfred最印象深刻是有名參賽者以一杯凍檸茶介紹自己，他即時忍不住黑面，心諗「咁我使唔使篤你呀？」

阿Wing獲花姐欽點擔任女團經理人，阿祖亦好奇對方當初是被什麼打動接下這艱巨任務，覺得很冒險，因有太多未知數，成件事很恐怖。阿Wing否認因酬勞可觀，表示花姐其實邀請過她好幾次，第一次她是拒絕的，她見花姐湊住MIRROR很辛苦，而且市面比她叻的亦大有人在，內心很糾結，後來她說服自己可嘗試為娛樂圈帶來新的力量，加上花姐不停洗腦下便答應了，「仲記得我當時食緊傷心酸辣粉，心諗不要再煩了，死就死啦！不過我做事從來都不會後悔的」。

睇低的參賽者 光速進步

3人在節目中風格不一，阿祖被指屬激動派，Alfred和阿Wing則屬溫和派。阿祖叫大家試想困在一間細房26小時，只得零食、飲水和看表演，真的人都癲，「當晚90幾名參賽者，覺得好睇的表演5隻手指數得晒，真的很擔心節目如何行落去，唯有放大一些節目效果」。之前發文表示曾睇低一班參賽者的阿祖，大讚她們是光速進步，「她們真的很犀利，令我不停自打嘴巴。譬如Sica（何洛瑤）開頭跳唱《心急人上》，我是睇到崩潰，直情覺得是災難，鄭融說安排她入我組時，我真的忍不住爆粗，但她現已成為我心頭最愛惜的女仔，她的能力和可塑性，完全超出我想像，我還找她客串我的舞台劇」。

相對較冷靜的Alfred，笑稱現時已成為組員的「爸爸」，但無想到自己會成為「嚴父」，每次想給組員鼓勵時，反而為她們增添壓力，所以他都要向阿祖請教，「最開心是事後她們跟我講不要覺得自己很嚴厲，其實從我的教導中，就算要求很高都好，都感受到有份溫暖在裏面，這些說話從參賽者口中聽到是窩心的」。

身為經理人的Wing，於節目中與花姐以一剛一柔的方式指導參賽者，有網民覺得她相比花姐少了份霸氣，似社工多一點。她解釋本身個性冷靜，目的只為解決問題，「每個人處事方式都不同，我是希望她們明白，而不是驚。我覺得參賽者是需要愛的，既然已有嚴父在，花姐又咁mean，我就擔當一個關心的角色，這樣才是一team人」。

觀眾角度 網民批評合理

問阿祖覺得調教女參賽者難，還是調教MIRROR難？他直言：「當然是班女，因MIRROR當時已知道自己的強項是什麼、缺乏什麼和面對什麼；但這班妹妹來自不同年齡、外形和背景，仍需磨合，我現在就採取給她們自由組隊及設立隊長制，效果都不差。」Alfred則長嘆一口氣，表示跟組員排練時，試過一日中經歷喜怒哀樂，真是佛都有火，他現在會把各組員強項用筆記本寫低，希望盡量將她們的優勢突顯出來。

節目播出後亦惹來不少爭議，有網民不太認同導師和評判的選人準則，更狠批「節目方向根本錯晒」。3人對此看得很開，Alfred表示偏心是正常，「我都有看網民評論，如果我以觀眾角度睇，都會覺得合情合理，但當下要即刻做決定，很難咁理性，同埋我們會知道班女仔的成長速度，而觀眾未有這些資訊時，這些有血有肉的討論我覺得是應該要有的」。

不擔保完全無睇漏眼

問到3人現在可有共識想打造一隊什麼style的女團？他們坦承還沒有。阿Wing自言開頭都很擔心被貼上韓團標籤，但花姐和魯生（魯庭暉）一席話令她有所領悟，「他們說無論唱歌還是跳舞，只要每個成員將自己的特色放進去，已經是屬於我們自己特色的女團。就如翻唱歌，用自己方法唱出來都已經是兩種味道。暫時我希望選出10人以內組團，但我目標不止是女團，而是希望她們每位都擁有solo能力」。阿祖和Alfred則希望將每個女仔最好和最真實一面展現出來。

談到在爭奪進入60強的一對一決戰中，部分參賽者人氣急升，有的晉級，有的雖被淘汰，卻獲網民力撐；兩名導師無奈說：「可能有些女仔真是很有潛質和觀眾緣，但因表演和選歌不夠好而入了淘汰區。老實講我們揀完自己想要的人後，剩下的名額亦不多，身為導師也有很多方面考量，加上一日內不停睇，不擔保完全無睇漏眼。」問到心水，3人皆表示一班女仔的戰鬥力每日都在變化，很難說定，但如Marf（邱彥筒）、Ivy So（蘇雅琳）、阿妹（黃敏蕎）、Candy（王家晴）、Yoyo（葛綽瑤）、燒賣（曾業喬）及Ash（鍾卓穎）這些網民心水，他們當然也看在眼內。

有比賽自然有比較，如何去輔導參賽者面對網民評論？阿Wing覺得一班女仔在經歷比賽的過程中成熟不少，反而會抱住「想睇自己當時有幾衰」的心態去睇，從而改善，不會不開心。阿祖亦盛讚班女仔光速般成長，坦言香港觀眾已不可能像對待MIRROR一樣，給予她們兩年半時間成長，一出道就要準備好。Alfred認為學員在未來的星途上一定會有不同的聲音，學懂有自我分析的能力很重要，他亦會盡短時間內將自己所識的傳授給她們。

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