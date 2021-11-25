BTS入圍格林美 再鬥Lady Gaga

【明報專訊】第64屆格林美音樂頒獎禮昨日公布提名名單，今年憑彼思動畫《靈魂奇遇記》贏得奧斯卡最佳配樂獎的爵士樂手Jon Batiste，包辦年度最佳錄音、年度專輯及MV等11項提名，成為今屆格林美大熱門。緊隨其後的是Justin Bieber、Doja Cat和H.E.R.，同樣獲得8項提名；先後被稱為「新人王」的Billie Eilish與Olivia Rodrigo，各佔7項提名，鬥個難分難解。

剛於美國音樂頒獎禮奪得年度藝人等3獎的韓國組合防彈少年團（BTS），去年憑《Dynamite》首度入圍格林美，卻在最佳流行團體獎不敵合唱《Rain on Me》的樂壇天后Lady Gaga與Ariana Grande。今年BTS捲土重來，挾着冠軍單曲《Butter》再戰Gaga與男歌手Tony Bennett這組合的《I Get a Kick Out of You》，且看能否吐氣揚眉。值得一提的是，饒舌歌手Jay-Z以累計83項提名，超越金牌監製Quincy Jones及前披頭四成員保羅麥卡尼（Paul McCartney），榮登格林美史上最多提名的音樂人。今屆格林美將於香港時間明年2月1日舉行頒獎禮。