期待與伴侶共度聖誕 李佳芯籲男士放膽熱烈追求

【明報專訊】李佳芯昨日到商場出席迎聖誕揭幕活動，她表示剛投入拍新劇《有種好男人》，忙至農曆新年前才完工，明天（27日）39歲生日預算在工作中度過。李佳芯笑言：「本來想生日放假休息，但擔心無人陪我食飯就慘了，寧願加快拍攝進度，希望有時間歡度聖誕。」單身的她不諱言期待找到伴侶共度聖誕節，奈何做這行工作時間不定，她的性格又偏靜態，少參加派對，又擔心緋聞報道會嚇怕人，添加結識異性的難度。

「真愛受得起考驗」

李佳芯公開呼籲有誠意的男士放膽追求，她笑說：「女仔多數被動，男仔做主動較好，我估有人會喜歡我，可能不敢行動，我覺得真愛不會驚，受得起考驗，不是熱烈追求，我感受不到有追求者。」談到擇偶條件，李佳芯表示沒有太多前設，大前提是有互相吸引的感覺：「大家願意一起維繫、成長最緊要。」提到她跟「蟲草大王」陳恩德酒店密會傳緋聞一事，李佳芯否認有戀情，解釋只是洽談明年的慈善計劃，希望令更多人關注腦退化症問題。她說：「我們私下沒怎樣約見。有時跟認識的朋友傾合作，原來都要做保護工夫，以後會盡量帶助手及相約在公眾地方見面，避免惹來麻煩。」

記者：鍾一虹