爭獎平常心 張天賦：唔想咁快25歲

【明報專訊】張天賦（MC）、ANSONBEAN（陳毅燊）、林愷鈴及譚旻萱（Mandy）昨日齊出席活動。MC打入叱咤「我最喜愛的男歌手」8強，他多謝大家支持，但抱平常心出席頒獎禮，他說對手好強，睇好呂爵安（Edan）得獎。有網民讚他翻唱Edan歌曲好聽過原唱？MC謙稱各花入各眼，因風格不同，可能喜歡的人碰巧是他的粉絲。MC與ANSONBEAN今年齊競逐新人獎，後者同樣是平常心，有獎會開心，沒獎也不會不開心，他看好MC，喜歡對方的歌。MC快將踏入25歲，他笑說：「唔想咁快25歲，因為24歲好充實，想留耐少少。」他會跟家人、朋友食飯慶生，但怕肥不敢食太多蛋糕。他的生日願望是想做多些音樂，以及工作保持順利。

ANSONBEAN生日收驚喜

日前21歲生日的ANSONBEAN說當天在工作中度過，開會傾電影劇本時，同事捧出蛋糕給他送驚喜。他慶幸食了很多蛋糕都沒變肥，願望做出好音樂和電影作品。

林愷鈴與Mandy先後為Edan拍MV，被封「E女郎」。她們有看過對方演出，Mandy沒想到林愷鈴演繹的故事很悲情；林愷鈴則讚Mandy拍得好靚，並說她們都著校服扮中學生，感覺有少少不同，但都是苦中帶甜，好代表青春。

林愷鈴Mandy接受親熱戲

兩人認為如劇情需要不介意拍親熱戲，Mandy說：「大佬話事，我無問題，熒幕初吻尚未獻出。」林愷鈴認同做演員要專業，視乎劇情、角色需要就做。

記者：鍾一虹