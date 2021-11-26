朝鮮中學生偷睇《魷魚遊戲》判無期徒刑 李政宰封《GQ》年度男士

【明報專訊】影視串流平台Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》熱爆全球，美國傳媒「自由亞洲電台」引述朝鮮消息人士指，當地政府最近拘捕7名偷睇《魷魚遊戲》的高中生，其中一名負責購買的學生，更被重判無期徒刑。提起《魷魚遊戲》，男主角李政宰獲韓國時尚雜誌《GQ》封為年度男士，明日將赴美國，爭奪葛咸獎視帝寶座。

自由亞洲電台最近引述朝鮮消息人士指，就讀朝鮮清津市高級中學的7名學生，涉嫌違法收看韓劇《魷魚遊戲》時，被執法人員拘捕。當中購買儲存《魷魚遊戲》USB裝置的學生被判無期徒刑，餘下6名學生判處5年勞動教改。從內地偷運及銷售涉案USB裝置的朝鮮男子，更被判處死刑。

校長老師同遭處分

有傳該學生購買USB裝置後，跟好友一起欣賞《魷魚遊戲》，然後向其他同學轉述劇集內容，引起各人興趣，於是相約「煲劇」時被揭發。據報涉事學校的校長、秘書及班主任全被解僱，兼被剔除黨員身分，或將被發配到偏遠地區當煤礦工人。

朝鮮去年12月頒定「反動思想文化排斥法」，禁止當地人民販賣、管有及觀看來自韓國的影視作品、出版物及歌曲等。消息人士指相關法例生效後，首次揭發有年輕人違法，當局對此十分重視，預計將會加強調查及處罰。事件亦令其他學校的教職員擔心，一旦學生犯法，教師亦受牽連。

提起《魷魚遊戲》，主角李政宰最近獲韓國時尚雜誌《GQ》選為年度男士，並登上12月號雜誌封面。明日（27日）他將出發到美國，出席本月29日舉行的第31屆葛咸頒獎禮。《魷魚遊戲》入圍突破劇集獎，李政宰角逐最佳新劇演出獎，他的對手包括《后翼棄兵》安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）、《怪盜羅蘋》奧馬斯（Omar Sy）及《上帝之鳥》伊頓漢基（Ethan Hawke）等。

李瑜美新劇升主角

《魷魚遊戲》帶挈劇中演員人氣急升，韓媒昨日報道，劇中飾演「弒父少女」智英的李瑜美，將會跟《回答吧！1994》男星鄭宇合演新劇《精神教練諸葛吉》，講述體育教練協助運動員重拾鬥志的故事。劇集預計下月開拍。

文：蘇珮欣