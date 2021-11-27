王祖藍內地帶貨創6000萬紀錄 馮盈盈自爆月薪1.9萬

【明報專訊】無綫首席創意官王祖藍昨日與馮盈盈、郭子豪、黃美棋及黃建東等為大灣區共同家園青年公益基金與無綫合辦《識貨2直播營銷學堂》主持啟動禮，為一眾學員打氣。

祖藍為老婆慶生獨守空房

王祖藍3年前已在內地做直播帶貨。有傳為他帶來9位數字收益？祖藍沒正面回答，只說OK啦，去年疫情嚴峻時為武漢慈善義賣，振興經濟，直播帶貨創6000萬紀錄。他大爆陳嘉佳（細細粒）現於內地直播帶貨成績理想，試過一場帶貨賣大閘蟹和牛扒，營業額分別高達350萬和550萬人民幣。他說：「細細粒很快夠錢買樓 ，希望她成為其他藝人學習榜樣。她真的很勤力又喜歡吃，適合做吃播。」王祖藍老婆李亞男前日生日，他說送了一晚給老婆，「不過工人姐姐放假，她要陪小朋友睡覺，我要獨守空房，對着束鮮花和蛋糕。只好之後與太太Staycation，二人世界再慶祝」。

馮盈盈有興趣直播帶貨，公司開班會上堂，可以有一技之長。是否想掙1億元？她說：「祖藍說目標是帶貨者掙到本身正職一倍月薪，我月薪是標準工資19,000元，掙到這數字已滿足。我修讀營養學，若將來有機會帶貨，打算銷售健康食品，會有說服力，又或者賣美容產品，可令自己變靚，又讓人扮靚，兼可從中掙錢。」問她想帶貨掙1億還是攞視后？她認為兩者都沒可能發生在她身上，只要身體健康、開心及幸福快樂已滿足。開心包括結婚生仔？她笑言可能跟「貨」結婚。

記者：柯美