效忠公司50年從沒動搖 汪明荃：覺得同無綫好夾

【明報專訊】無綫昨日舉行「長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2021」，主席許濤、總經理曾志偉等高層到場頒獎，志偉於活動完結後以趕開會為由拒絕受訪，匆匆離開，未知是否避談好友譚詠麟被傳於內地搭上年輕女粉絲一事；譚詠麟日前發聲明否認，表示會採取法律行動。汪明荃日前在《萬千星輝賀台慶》已率先獲頒「50年金禧服務大獎」，她再次上台領獎，獲全場起立鼓掌，她稱對無綫很長情，沒有動搖過，因為跟公司好夾。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

昨日獲頒服務獎的藝人有效力無綫50年的汪明荃（阿姐）；效力30年的祝文君、陳榮峻、鄧梓峰、劉彩玉等；效力20年的鄭世豪、朱凱婷、李泳豪、黃嘉樂及楊卓娜等；效力10年的張振朗、羅蘭、羅浩銘、林溥來（Patrick Sir）、麥美恩、韋家雄、阮政峰等。

全場起立大叫「阿姐」

汪明荃領獎時全場起立大叫「阿姐」，她表示見到有200多名同事為公司服務10年以上，十分感動，深深覺得這份工有很多人都鍾意，大家對公司也十分長情，她說：「羅蘭姐都做了好耐，不過她曾離巢TVB一陣，我就沒走，一直沒動搖過，覺得同TVB好夾，畀到我發揮的地方，公司亦需要我這個落力的員工，我都鍾意自己性格，創新、努力、勤奮、堅持，做這行要捱得、忍得，要守住崗位。」她稱至今仍喜歡做幕前，但暫時不考慮拍劇。

張振朗想躋身視帝5強

張振朗獲頒「10年服務獎」，他稱不經不覺入行10年，好開心選擇到一個自己喜歡的行業，獲觀眾陪伴一起成長，他說：「由初時被人話我似黃宗澤，跟住扮張智霖，到現在擔演台慶劇《拳王》，每次都嘗試新事物，好開心大家接受我，希望將來能試多些新事物。」問當年模仿別人，可有想過將來有人會模仿他？他笑說：「係都幾好，都是一個特別時刻，但我驚到時無得撈。」

張振朗回想跟譚俊彥合作無綫劇《包青天再起風雲》已經是5年前的事，對於兩人成為台慶頒獎禮「最佳男主角」的競爭對手，他說：「我們不是對手，我們已經去到『情人』關係，大家都咁好！5年前拍得咁辛苦，如果可以一齊去到視帝最後5強，其實已經好開心。」他表示入行10年，攞視帝並非主要目標，不過有獎的話定會好開心，總之獎項隨緣。

曾志偉趕開會拒絕受訪

昨日由無綫主席許濤、總經理曾志偉等高層負責頒獎給員工。曾志偉好友譚詠麟傳在內地搭上23歲女粉絲及發生關係，譚詠麟日前發聲明否認捲桃色風波，表示會採取法律行動；曾志偉在活動後以趕開會為由拒絕受訪，匆匆離場。

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