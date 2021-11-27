《青春本我》鍾柔美遭校園欺凌 炎明熹姚焯菲陷苦惱

【明報專訊】炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）等《聲夢傳奇》學員主演無綫新劇《青春本我》12月5日（周日）首播，講述一班看似無憂無慮的中學生，其實各自暗藏不能說的煩惱，包括人際關係、感情、學業、家庭及前途等問題。王灝兒（JW）飾演輔導心理專家，幫助他們勇敢面對及正面處理種種困難。Gigi飾演何芊芊性格內向，因父母關係出現問題，以致情緒瀕臨爆發邊緣；Chantel飾演陳婷，原本是單純漫畫控，後來發生一些事，突然變成渴望戀愛的少女，因而陷入苦惱；Yumi飾演葉敏兒，因渴望做領袖以致面對校園欺凌。3人除各自努力克服困境，劇中飾演閨密的她們亦互相扶持，勵志感人。劇中角色面對的問題，亦可能是年輕觀眾正在面對的問題，劇組請來輔導心理學家郭倩衡擔任劇集顧問，讓劇中各個解決方案更符合專業層面。

為了令角色性格更突出，劇組為每個角色度身設計吉祥物，如Gigi的耳機、Chantel的漫畫書《靈魂伴侶》、Yumi的色士風等。當中貫穿劇中所有角色的吉祥物為「青春常豬」，是JW劇中角色的吉祥物，會是所有角色解開心結的重要關鍵。

娛樂組