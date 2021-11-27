馬仔邀玩問答遊戲 劉心悠被考起 吳若希：與菊梓喬真係唔啱key

【明報專訊】港台創作總監馬浚偉（馬仔）主持初中學生問答遊戲比賽《知情識趣31》，昨日邀請好友劉心悠、梅小青、吳若希及林奕匡參與「名人版」比賽。

馬仔與劉心悠數年前合演劇集《宮心計2深宮計》熟落，他笑對方廣東話不佳易答錯。馬仔希望透過遊戲讓學生明白比賽輸贏不重要，最重要是享受過程輕鬆玩。劉心悠不介意大家見到她不識答問題的蠢樣，自爆答數學題最大壓力，讀中學時數學零分。她現在對數字仍然不敏感，經常計錯數，試過看錯銀碼少個零，都照簽支票。

無綫正播放新版《十月初五的月光》，馬仔在舊版飾演「司徒禮信」，他未有時間收看，希望大家不要拿新舊版比較，因年代、組合和劇本也不同，應該給機會新人，沒有比較就沒有傷害，用心演就好。

吳若希患重感冒，她稱天氣轉冷被女兒傳染。她透露開始為女兒報讀小一做準備，已跟公司講減少工作量，多留家照顧家人，明年最多出3首新歌。她正忙宣傳新歌《火和火柴》，沒太大信心爭奪《勁歌》女歌手獎，因今年競爭激烈，她看好李幸倪。她自爆入行初期曾向公司提議跟菊梓喬合作，但大家音域不同被公司拒絕，「真係唔啱key協調不到，沒有成事。」

記者：林蘊兒