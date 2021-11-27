薛景求文素利封青龍帝后 最佳電影《絕路狂逃》 宋仲基潤娥奪人氣獎

文素利稱《三姊妹》有很多出色的小演員，未能為觀眾逐一介紹而感難過。

【明報專訊】第42屆韓國青龍電影頒獎禮昨晚在首爾舉行，賽前獲得最多提名的《絕路狂逃》，包辦最佳電影、導演、男配角、美術及最高票房5個獎，跟《茲山魚譜》平分秋色。《茲山魚譜》薛景求及《三姊妹》文素利贏得最佳男女主角，至於《勝利號》宋仲基與《奇蹟》潤娥雖然失落影帝影后，仍獲人氣獎鼓勵。《農情家園》金像女星尹汝貞跟《魷魚遊戲》李政宰以嘉賓身分亮相，令頒獎禮星光熠熠。

文：蘇珮欣

今屆青龍獎由《富豪辯護人》金惠秀與《機智醫生生活》柳演錫擔任司儀，並邀得《農情家園》金像女配角尹汝貞擔任特別嘉賓，上台時獲全場起立拍掌致敬。尹汝貞感謝大家支持，尤其是她居住的平昌洞居民，在區內掛起祝賀標語，讓她感到光榮。提到早前接受外國傳媒訪問，分享韓國戲劇受到全球關注的感受，她說：「韓國一直有很多好作品，只是外國人現在才知道。」

李政宰收70元拍鄭雨盛新片

《魷魚遊戲》李政宰昨晚與好友鄭雨盛一同頒發最佳導演獎，二人大搞氣氛，後者表示考慮拖手出場，又模仿《魷魚遊戲》兩男角自稱「剛布」勾手指尾，逗得全場爆笑。鄭雨盛又指李政宰曾答應以1萬韓圜（約70港元）演出由他執導的電影，如今後者貴為國際巨星，是時候兌現承諾。

《絕路狂逃》贏得最佳電影等5個獎項，跟《茲山魚譜》橫掃最佳男主角（薛景求）、劇本、燈光、剪接及音樂獎，平起平坐，文素利憑《三姊妹》登上影后寶座。薛景求自稱沒有準備致謝辭，但不忘感謝導演李濬益；文素利則多謝家人支持，又爆料指70歲母親最近投身演藝界，參與短片拍攝，她一定會支持媽媽。

最佳男女配角是《絕路狂逃》許峻豪及《三姊妹》金善映，《Not Out》鄭在光及《獨自生活的人們》孔升延奪得最佳男女新人，後者邊哭邊說頒獎禮前一晚，曾經打算撰寫得獎感言，但遭胞妹兼女團Twice成員定延指她得獎無望，所以沒有好好準備。

頒獎禮公布《絕路狂逃》以361萬人場人次奪得最高票房電影獎，另一方面，《絕路狂逃》具教煥、《勝利號》宋仲基、《天堂長夜》全汝彬及《奇蹟》潤娥同時獲頒人氣獎。具教煥得獎時，台下響起一陣歡呼，拍檔趙寅成更上前送抱；宋仲基表示《勝利號》受疫情影響，未能在戲院上映，但仍獲大家支持而感到高興。