羅卓瑤奪最佳導演 賈靜雯稱后 張震入行30年首封金馬影帝

【明報專訊】《第58屆金馬獎頒獎典禮》昨晚在台北國父紀念館舉行，因疫情關係，全場須戴口罩。張震憑《緝魂》撼低吳鎮宇、柯震東、邱澤和鄭人碩首度稱帝。賈靜雯憑《瀑布》首次入圍即擊敗林嘉欣封后，該片還奪最佳劇情片、最佳原著劇本及最佳原創電影音樂，成為大贏家。香港導演羅卓瑤憑《花果飄零》奪最佳導演；李駿碩執導的港產片《濁水漂流》獲12項提名，最終只得「最佳改編劇本」獎。

記者︰柯美

張震第4次入圍金馬獎，終於今年憑《緝魂》贏得首個金馬影帝，他說︰「謝謝金馬獎，完全沒有準備，謝謝《緝魂》導演，謝謝我的經紀公司，這麼多年來給我很多空間，也謝謝王家衛導演和幫助過我的同事，你們的付出我都默默收在心底。謝謝父母、哥哥、太太、小孩，他們都一直默默支持我。」

張震自嘲懶惰演員

張震續道︰「我入行時間較長，30年了，對我來說，是一件非常好的事情，讓我在表演上不斷進步，雖然我是一個非常懶惰的演員，但我算是還有創意的演員，一直在追求沒演過的角色，一直要突破自己、尋找自己；很多人說我演《緝魂》要減磅，付出很多，但對我來講其實不多，是做演員應做的事情。最後我想謝謝楊德昌導演，雖然他已經不在，他是我拍第一部電影的導演，在我13歲時拍《牯嶺街少年殺人事件》時，楊導是我的榜樣，我還算蠻不會講話，這一點可能跟楊導蠻像，我可以做的事，會繼續做好演員的工作，演出不同的角色，把不同角色人生帶給觀眾看。」

李駿碩得獎多謝吳鎮宇

李駿碩憑《濁水漂流》撼低《月老》的九把刀（柯景騰）奪「最佳改編劇本」獎，首奪金馬獎的李駿碩上台接過獎項，忍不住流淚，他說︰「創作的路很艱難、很孤獨，好幸運有一班支持我的伙伴戰友，謝謝家人、愛人，多謝老闆，勞苦功高的監製。」他哽咽續道︰「不好意思，多謝你們陪伴和支持。多謝主演的演員，尤其是鎮宇哥（吳鎮宇）。就算劇本寫得再好，無好演員的演出都是無用，他們每個的演出都非常精湛。」他又多謝每個訪問過的人，說︰「多謝他們分享生命的故事。」

羅卓瑤自認最苦命導演

羅卓瑤憑《花果飄零》奪最佳導演，她沒出席，由友人代領獎並致辭︰「羅卓瑤身在澳洲，之前她叫我放心，說得獎機會是零，因她是最苦命導演，過去多次都落空。現在得獎是驚喜，她多謝金馬獎評審，多謝每天在廚房跟她做飯的老公方令正。」劉冠廷和王渝萱分別憑《詭扯》和《該死的阿修羅》獲最佳男配角和最佳女配角。