C AllStar四喜臨門 Jase預告奪組合金獎上台玩強吻

C AllStar四子釗峰（左起）、Jase、King及On仔開心能打入叱咤「我最喜愛的組合」最後5強。（攝影/記者：林蘊兒）

【明報專訊】組合C AllStar一連數天在商場舉行展覽，四子前晚出席開幕禮，吸引大批粉絲捧場，同場首播新歌《共同望銀河那時》MV，他們即席獻唱新歌。

On仔盼上台領獎兼唱歌

C AllStar表示近期開心事不斷，包括展覽開幕、新專輯《人類世》面世、12月17日將聯同鄭欣宜於九展開演唱會，以及打入叱咤「我最喜愛的組合」最後5強，可謂四喜臨門。對於爭獎信心，陳健安（On仔）認為打入5強已好開心，獎項的事好難估計，只希望能上台領獎兼唱歌。他們說：「入到5強已是好大鼓勵，是幾好指標。休團4年可能已被忘記，好開心見大家仍然支持和喜歡。」

早前拍MV及演出小型音樂會，何建曦（Jase）先後咀釗峰和On仔，大玩Hehe情，又聲稱下次目標是吳崇銘（King），要咀齊3名成員。如奪得組合金獎，會否在台上兌現承諾？King聞言皺眉說：「不願意」。Jase說：「得獎便一次過咀他們，不願意也夾硬來，要強吻！」

今次場地展出C AllStar過往演唱會穿過的服裝，另有歌迷心願卡、剪報、音樂獎座及拍MV的道具，他們預告隨時驚喜現身展覽，還會搞導賞團帶粉絲參觀。

記者：林蘊兒